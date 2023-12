NA SKIJE SAMO PUNIH DŽEPOVA! Dnevna karta do 75€, a smeštaji dupke puni - postoji način da prođete jeftinije na OVIM DESTINACIJAMA

Prema najnovijoj studiji Instituta za ekonomska istraživanja BAK Economics, odmor na popularnim evropskim skijalištima je ove sezone znatno poskupeo. Shodno tome, ko planira skijanje u Švajcarskoj ili Austriji, treba da bude spreman na dosta veće cene nego prethodnih godina.

Recimo, nedelju dana skijanja u Švajcarskoj može vas koštati 25 posto više u odnosu na prošlu godinu, a četvoročlanu porodicu bi zimski odmor u nekim mestima mogao koštati do 9.000 evra. U većini mesta u ovoj državi, morate izdvojiti oko 6.000 franaka za osam dana uživanja sa porodicom, piše tportal.

Zbog rasta cena energenata posebno su poskupele karte za skijališta – oko devet posto. Međutim, treba imati na umu to da one nisu svaki dan iste. Većina skijališta u Švajcarskoj ima tzv. dinamične cene karata: zbog loših vremenskih uslova, tokom nedelje ili u slučaju ranih rezervacija, one su nešto niže nego u jeku sezone.

foto: Shutterstock

Inače, povećanim troškovima za skijaše "kumovao" je i jak franak, koji je već skupu Švajcarsku učinio još skupljom; to se posebno oseća na istoku zemlje, gde postoji bojazan da redovni gosti iz susednih zemalja, koji žive u blizini granice, ove zime neće dolaziti na jednodnevne izlete.

Na skijaškim stazama Zermatta, St. Moritza ili Davosa, bude čak 60 posto domaćih gostiju u sezoni, piše Tagesschau.

Ali, pored inflacije, jakog franka i visokih cena energenata, možda najveća briga švajcarskog zimskog turizma je – sneg. Klimatske promene, naime, ovu situaciju čine dodatno neizvesnom, jer uvek postoji mogućnost naglog porasta temperature, što znači i - manje snega.

Dnevna karta u Austriji do 75 evra

I u austrijskim planinama, zimovanje je vidno skuplje ove godine. Karte za skijanje su poskupele od osam do 13 posto, a hotelski smeštaj između osam i 12 posto.

Dok ćete, u proseku, dan skijanja u Austriji platiti 56 evra, najgore ćete proći u Arlbergu, u Tirolu, gde dnevna karta iznosi čak 75 evra.

foto: Shutterstock

Ipak, prema podacima Austrijske privredne komore, ovogodišnja zimska sezona počela je bolje nego prošla, jer je sneg pao ranije, a iz Austrijske nacionalne turističke organizacije su optimistični i za ostatak sezone.

Tako se ove godine očekuje 20 miliona ljudi, čak tri miliona više nego 2022/2023.

Međutim, u prvih nekoliko nedelja ove sezone zabeležena je povećana "osetljivost" turista na cene. Drugim rečima, manje se trošilo, posebno u hotelima, a generalni direktor "Austria Advertising"-a očekuje da bi neki gosti zbog visokih cena mogli da skrate svoj odmor ili da odaberu jeftinije hotele.

Kurir.rs/Telegraf/tportal