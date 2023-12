MARKO POZAJMIO PARE KOMŠIJAMA I DEBELO SE POKAJAO: Bili smo dobri prijatelji, bilo je na poverenje! Mogu li do para bez priznanice

Oni koji se odluče da nekome pozajme novac, često kasnije zažale, s obzirom na to da pojedini ne vraćaju dugove!

Tako nešto desilo se jednom Marku, koji je rešio da potraži pravni savet na društvenim mrežama.

- Komšije ne žele već dve godine da mi vrate pare. Da li mogu da ih tužim ili to ne podleže tužbi? Nemam nikakav papirni dokaz da sam im pozajmio novac jer smo "bili" dobri prijatelji pa je bilo na poverenje. Da li mogu nekako do para ili da se oprostim? - upitao je on u grupi "Pravna pitanja".

Jedna korisnica napisala mu je da ne može da uradi ništa i da je ona tako ostala bez 5.500 evra.

- Ne kaže se bez razloga: "Pozajmi samo onoliko koliko možeš da oprostiš" - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su mu rekli da ne može podneti tužbu s obzirom da nema dokaz.

- Zaboravi najpametnije. Čak i sa priznanicom nije lako dobiti pozajmljeni novac - napisao je jedan korisnik.

