PUŠTA SE U PROBNI RAD GASOVOD SRBIJA - BUGARSKA Ministarka Đedović: Od nedelje može i gas iz Azerbejdžana

Izgradnjom gasne interkonek cije sa Bugarskom, čije puštanje u probni rad kreće u nedelju, Srbija je dobila dodatnu energetsku sigurnost za naše građane i privredu koju do izgradnje ovog gasovoda nije imala, kaže za ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović i napominje da ne smemo da zaboravi mo da je gasovod "Balkanski tok" završen u jeku pandemije korone, a pre izbijanja sukoba u Ukrajini, a da je gasna interkonekcija građena u vreme velike energetske krize.

Uz nemerlivu podršku Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, kako kaže, ovi projekti učinili su da je pozicija Srbije neuporedivo povoljnija nego pre samo nekoliko godina, kad smo imali smo jedan pravac snabdevanja, preko Ukrajine i Mađarske.

- Danas Srbija ne samo što ima sigurnije snabdevanje gasom, već zadobija i značajno mesto na gasnoj mapi Evrope. Pored ruskog gasa koji se doprema "Balkanskim tokom", preko Srbije će odsad ići i tran- zit gasa iz Azerbejdžana Kaspijskog regiona ka zemljama centralne Evrope. Izgradnjom novih interkonekcija koje planiramo, pre svega ka Severnoj Makedoniji, nastojaćemo da tu poziciju u regionu dodatno ojačamo, kaže sagovornica:

Dodatno je važno što smo uspeli da pokažemo da veliki projekat u energetici može biti završen u roku. Sama izgradnja je trajala 12 meseci, tokom kojih je izgrađeno 109 kilometara novog gasovoda, četiri merno-regulaci one stanice u Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Nišu, velika primopredajna sta nica u Trupalama, ali i dodatni objekti u Knjaževcu i Crvenoj Reci. u naredne tri godine, imamo mogućnost da nabavljamo iz Azerbejdžana do 400 miliona kubnih metara gasa, što je blizu 15 odsto naše trenutnih godišnjih potreba. a od 2027. moći ćemo da te količine uvećamo na oko milijardu kubnih metara gasa.

Ministarka Đedović Handanović kaže da će ovaj gasovod direktno omogućiti da se više kompanija i pomaćikstava na jugu Srbije, u ka Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Niš priključi na gas, koji je kao energent ekološki prihvatljiviji od drugih fosilnih goriva Na naše pitanje da li su Bugari završili svoj deo, odgovara potvrdno.

- Završena je i deonica na teritoriji Bugarske, na vreme za puštanje gasovoda u probni rad. Kada bi se kojim slučajem prekinuo "Turski tok" i veza preko Ukrajine, kapacitet ove nove interkonekcije gasne u pravcu Srbije iznosi 1,8 milijardi metara kubnih gasa, koliko iznose i maksimalne količine koje bi naša zemlja mogla da dobije iz ovog pravca u budućnosti, kaže ministarka:

- Pored toga, u slučaju poremećaja u snabdevanju, možemo da računamo i na rezerve gasa u skladištima u Srbiji i Mađarskoj. One trenutno iznose oko 635 miliona kubnih metara gasa, što je dovoljno za 65 dana prosečne dnevne potrošnje u grejnoj sezoni. Ovom interkonekcijom stizaće nam gas iz Azerbejdžana.

- Prvi gas iz ove države ka Srbiji moći će da poteče od danas! Već do kraja ove grejne sezone moći ćemo da računamo na gas iz Azerbejdžana, a do kraja 2024. na ukupno 400 miliona kubnih metara gasa. Kada je cena gasa za Srbiju u pitanju, ona je određena cenama ovog energenta na holandskoj berzi TTF, kao relevantnom tržištu za određivanje cene prirodnog gasa u EU. Sa ruskom stranom ugovorena je primena naftne formule. Energetska kriza pokazala je da je neophodno obezbediti i sigurnost u snabdevanju i održive cene, a sa postojanjem različitih dobavljača i ugovorenim komercijalnim uslovima, Srbija ispunjava oba ova uslova. Ne zaboravimo Da cene na berzi mogu ići i ispod i iznad cena predviđenih dugoročnim ugovorima, a da je gas najskuplji onda kad ga nema.

Struja, koja je ove godine dva puta poskupela, jedna je od nezaobilaznih tema. Prošla godina je bila problematična zbog stanja u elektroenergetskom sektoru. Čini se da su i građani štednjom doprineli stabilizaciji sistema.

Moj je utisak da su građani shvatili da trošimo mnogo više električne energije što je potrebno – tvrdi sagovornica. U prilog tome govore i popusti na uštede koje građani ostvaruju. Od ukupno 3.201.628 domaćinstava koja su mogla da ostvare uštedu, više od 58 odsto smanjilo je potrošnju struje za više od pet odsto u odnosu na prethodne dve godine.

foto: Printskrin/Instagram

Najviše su štedeli građani u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Smederevu. Pravo na popust zbog uštede struje u oktobru 2023. godine ostvarilo je 1.870.469 domaćin stava. Najveći od 40 odsto dobilo je 30 odsto domaćinstava, dok je za 12 odsto korisnika račun manji za 20 odstoю Dodatni popust ove godine je i umanjenje od pet odsto ukoliko domaćinstva korišćenje električne energije u nižoj tarifi uvećaju za pet u odnosu na istimesec prethodne godine. Tu pogodnost ostvarilo je 374.579 domaćinstava, odnosno 11 odsto. Država je pomogla građanima i subvencijama da umanje račune u svojim domaćinstvima. Pravo na umanjenje računa od 1.000 dinara u oktobru na računima za struju ostvarilo je 96.000 naših penzionera, kojima su penzije niže od 22.000 dinara..

Dogodine neće poskupeti struja

- Ono što je za građane Srbije u ovom trenutku možda najvažnije, to je činjenica da ovu zimu i hladne dane dočekujemo daleko spremaiji nego ranijih godina. U Srbiji ima dovolno energemata i rabani oko toga ne treba da brinu. Zaliha uglja na deponijama ima dno, one su na rekordnom nivou i iznose 2,3 miliona tona. Odli su i akumulacije u hidroelektranama, oko 600. U prvih 11 meseci ove go od razlike uvoz/izvoz struje EPS je zaradio 123 miliona evra. EPS kemipjje cadje obaveze prema dobavljačima na vreme, promenili smo Statut EPS-a, smanjili nadzor od strane Vlade i uveli profesionalni nadzorni od bor. Fokus EPS-a u 2024. će biti na restrukturi i ne vesticijama, a nova povećanja cene struje nisu planirana. Konačno, zbog svega toga, 2024. je i godina u kojoj, konačno, posle više decenija, nisu planirana izdvajanja iz budžeta za EPS!

Moći će i iz Aleksandropolija

Na pitanje kada bismo mogli da konkurišemo i za TNG iz Aleksandropolija, ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović HandaNović kaže da pored azerbejdžanskog gasa, gasna interkonekcija omogućava da dobijamo gas i iz drugih izvora, koji dolaze do terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisa u Grčkoj. U toku su pregovori za zakup prvih kapaciteta iz ovog terminala.

(Kurir.rs/Novosti/D.Stojaković)

Bonus video:

05:32 MINISTARKA ENERGETIKE ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ZA KURIR TV: Otkrila EKSKLUZIVNE podatke o uštedi Srbije: NEMA POVEĆANJA CENE ENERGENATA