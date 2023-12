ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Završeni svi radovi na gasnoj interkonekciji Srbija-Bugarska, omogućeno snabdevanje gasom iz Azerbejdžana

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas, obilazeći gasnu interkonekciju Srbija-Bugarska, da su završeni svi radovi na ovom strateški značajnom projektu za Republiku Srbiju čime će se omogućiti sigurnije i stabilnije snabdevanje gasom iz različitih izvora, posebno iz Azerbejdžana.

"Gasovod Srbija-Bugarska je prvi veliki projekat u energetici koji je završen na vreme, za 12 meseci. Pre samo godinu dana smo započeli radove i za 12 meseci predanim radom izgrađeno je 109 kilometara novog gasovoda, četiri merno-regulacione stanice u Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Nišu, kao i jedna velika primopredajna stanica u Trupalama. Očekujem puštanje gasovoda u probni rad do kraja nedelje", rekla je ministarka.

Đedović Handanović je podsetila da je potpisan ugovor o interkonekciji sa Bulgartransgasom i da je potpisan komercijalni ugovor o snabdevanju do 400 miliona kubnih metara gasa iz Azerbejdžana do kraja sledeće godine. „Drago mi je što je predsednik Srbije najavio da ćemo puštanje novog gasovoda u rad ozvaničiti bilteralnim posetama predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i predsednika Bugarske Rumena Radeva što je važno zbog jačanja odnosa sa ovim zemljama, a pre svega sa Azerbejdžanom iz koga ćemo se snabdevati do 400 miliona kubnih metara gasa godišnje do 2026. dok se od 2027. godine te količine mogu povećati i tri puta “, rekla je ministarka.

Ministarka je ukazala da je gasovod Srbija-Bugarska važan i zbog gasifikacije jugoistočnog dela Srbije i procesa zelene tranzicije.

"Ovaj gasovod je važan za građane i privredu u ovom delu Srbije, posebno za priključenja y Pirotu, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i razvoj sekundarne gasne mreže u Nišu. Ova infrastruktura će omogućiti priključenje privrede i velikog broja domaćinstava na gas. U procesu zelene tranzicije bitno je da imamo sigurno snabdevanje gasom, da možemo da pređemo sa korišćenja uglja i mazuta na gas koji je čistiji izvor energije", rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je dodala da ovaj projekat jača poziciju Srbije na gasnoj mapi Evrope, jer gasovod Srbija Bugarska kapaciteta 1,8 milijardi metara kubnih omogućuje i tranzit gasa iz Azerbejdžana i Kaspijskog regiona do zemalja centralne Evrope.

