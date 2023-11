GRUPI PENZIONERA OMOGUĆENO OSTVARIVANJE POPUSTA NA STRUJU TOKOM GREJNE SEZONE: Ministarka energetike objasnila koji je uslov

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da građani racionalnom potrošnjom energije mogu da prepolove račune za električnu energiju tokom grejne sezone i da država nastavlja sa većim subvencionisanjem mera energetske efikasnosti u domaćinstvima.

„Smanjenje potrošnje energije ne znači smanjenje komfora već primenjivanje dobrih navika kojim samo uz malo truda možemo ostvariti značajne finansijske uštede. U prošloj grejnoj sezoni, svakog meseca je oko milion domaćinstava trošilo manje energije i ostvarivalo popuste. Građani su se trudili i veoma sam im zahvalna na tome. Zbog toga smo ove godine obezbedili veće popuste za racionalnu potrošnju kojim mogu čak da prepolove račune za električnu energiju. Ako uštede pet odsto u odnosu na prošlu godinu, ili godinu pre nje, mogu da ostvare popuste od 20 do 40 odsto, a ako izmire obaveze na vreme ostvaruju dodatnih pet odsto popusta, kao i pet odsto popusta ako troše više u nižoj tarifi, znaci mogu da prepolove svoje racune za struju ove grejne sezone“, rekla je ona.

Ministarka je ukazala da se u Srbiji nažalost troši tri do četiri puta više energije u odnosu na članice Evropske unije i da država zbog toga ulaže značajno više sredstava u energetsku sanaciju domaćinstava.

„Evropska unija je pre više od 15 godina ozbiljno počela da se bavi promenom svesti građana i subvencionisanjem programa energetske sanacije u domaćinstvima. Bez subvencija države u energetsko saniranje stambenih jedinica, kuća i stanova, veoma je teško realizovati ovakve programe. Zahvaljujući povećanom budžetu i dostupnosti sredstava, povećali smo subvencije koje su ranije bile dosta skromnije. U saradnji sa Svetskom bankom započeli smo program vrednosti 50 miliona evra koji treba da obuhvati 50.000 domaćinstava, što je duplo više u odnosu na prethodne tri godine. Potpisala sam ugovore sa 131 jedinicom lokalne samouprave dok su do danas pozivi za građane raspisani u 86 gradova i opština. Odziv građana je odličan i veoma brzo očekujem da će javni pozivi biti raspisani i u ostalim lokalnim samoupravama“, rekla je ministarka.

Ona je podsetila da građani mogu da dobiju subvencije države u iznosu do 50 i do 65 odsto vrednosti energetske sanacije za zamenu stolarije, fasade, krovova, grejnih tela, postavljanje solarnih kolektora za grejanje vode kao i solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

„Građani se mogu informisati na sajtu Ministarstva i u svojim lokalnim samoupravama. Od ove nedelje počinjemo sa tribinama širom Srbije na kojim ćemo u direktnom kontaktu sa građanima pojasniti procedure prijavljivanja za subvencije kao i benefite unapređenja energetske efikasnosti. Najvažnije je da ti radovi traju kratko, samo dva do tri meseca, nakon kojih se stvaraju energetske uštede od 30 do 40 odsto“, rekla je ona gostujući na televiziji Hepi.

Ministarka je dodala da je u toku raspisivanje javnih poziva za subvencionisanje stambenih i višeporodičnih zgrada u 16 gradova i opština kojim će se energetski sanirati oko 500 stambenih jedinica.

Ministarka je dodala da država vodi računa o socijalno ugroženim građanima kako bi lakše izmirili račune za električnu energiju, gas i grejanje.

„Usled energetske krize, kroz Uredbu o energetski ugroženom kupcu koju smo usvojili krajem prošle godine, obezbedili smo većem broju socijalno ugroženih građana, kao i primaocima uvećane socijalne pomoći, da ostvari popuste do 50 odsto za električnu energiju, gas ili grejanje. Uspeli smo da podignemo broj građana koji dobijaju olakšice na računima za struju, gas i grejanje sa 75.000 na 160.000 za svega nedelju dana. Nedavnom izmenom Uredbe penzionerima sa primanjima manjim i u visini od 21.766,26 dinara omogućili smo automatsko ostvarivanje popusta na računima za električnu energiju tokom grejne sezone. Zadatak i obaveza države je da vodi odgovornu politiku i da pomaže najugroženije građane, to smo radili i to ćemo nastaviti da radimo još više u budućnosti“, rekla je ministarka.

foto: Beta/ Emilija Jovanović

Ministarka je rekla da je „Elektroprivreda Srbije“ u potpunosti spremna za zimu.

„Iako u Evropi i svetu traje energetska kriza, mi smo apsolutno dobro snabdeveni. Akumulacija hidrokapaciteta je ove godine na najvišem nivou dok na deponijama imamo više od 2 miliona tona uglja. To znači da smo u potpunosti bezbedni dve nedelje ako bi potencijalno došlo do problema u proizvodnji uglja tokom zime. EPS je sve remonte završio na vreme dok je nedavno završena revitalizacija HE Đerdap 1 čime je povećan kapacitet ove hidroelektrane za deset odsto što će biti od velike važnosti za naš energetski sistem”, rekla je ona.

Đedović Handanović je dodala da su skladišta gasa na rekordno visokom nivou, da je osigurana bezbednost snabdevanja i da su cene goriva u padu tokom poslednjih nekoliko nedelja.

„Obezbedili smo blizu 680 miliona kubnih metara gasa u skladištima u Srbiji i Mađarskoj što je istorijski rekord. Tokom poslednjih mesec i po dana nismo imali rast cena goriva s obzirom da smo u dijalogu sa Naftnom industrijom Srbije i drugim kompanijama težili da pronađemo rešenje kako bismo snizili cene i smanjili inflatorne pritiske. I u narednom periodu nastavićemo da vodimo odgovornu politiku i građani mogu da se osećaju bezbedno“, rekla je ministarka.

Na pitanje da li je prisustvovala skupu o rudarstvu prekinutog od strane ekoloških organizacija, ministarka je odgovorila da nije bila prisutna na skupu i da je za tako važnu temu kao što je razvoj rudarstva u Srbiji neophodan dijalog i da osuđuje takvo ponašanje.

„Neophodan je dijalog o tako važnim pitanjima kao što je razvoj rudarstva u zemlji sa tako dugom rudarskom tradicijom. Da sam bila prisutna, sigurno bih razgovarala sa njima jer smatram da je dijalog neophodan dok je svako drugo nasilno ponašanje nedopustivo“, zaključila je ona.

Kurir.rs