STEFAN IMA 235 MILIONA DOLARA DO KOJIH NE MOŽE DA DOĐE! Zaboravio je šifru, iskoristio 8 od 10 pokušaja: Sada je stigla ŠOK PONUDA

Šifrovani USB fleš pogon poznat kao IronKey S200 postavljen je tako da nakon desetog pogrešnog pokušaja trajno izbriše sav sadržaj, a pokušao je već osam puta. Jedino hakeri mogu da mu pomognu da otključa bitkoine ali njihovu pomoć ne želi.

Tim hakera iz razvio je startap Unciphered koji se zasniva na inovativnoj tehnici, koju odbijaju da pojasne bilo kome ko ne radi s njima, a koja im omogućava beskrajne pokušaje. Uvereni su da mogu da spasu Stefanova 7002 bitkoina koji stoje zaključani u trezoru u švajcarskoj banci.

Brojni hakeri su godinama pratili priču o Stefanu Tomasu, kripto preduzetniku koji živi u San Francisku i poseduje ovaj IronKey iz 2011. pa tako i Uncipheredov tim.

- Oklevali smo da dođemo do njega sve dok nismo imali potpuni, dokazivi, pouzdani napad - pojasnio je jedan od hakera za "Wired".

foto: AP / Charles Krupa

Stefana su kontaktirali preko zajedničkog saradnika koji je mogao da garantuje za njihove sposobnosti, ali on ih je odbio pre nego su uopšte došli do razgovora o naknadi za njihovu uslugu. Godinu dana ranije već je sklopio "dogovor o upravljanju" s dva druga tima. Kako bi sprečio takmičenje dva tima, svakom je ponudio deo prihoda ako bilo koji od njih može da otključa pogon.I nakon godinu dana njihovih pokušaja, ostavlja im još vremena da rade na problemu pre nego što dovede bilo koga drugog - iako nema nikakve naznake da će izvesti trik dešifriranja koji je "Unciphered" već uspeo.

- Uspeli smo da provalimo IronKey, sada još samo moramo da uverimo Stefana. Ispada da je ovo najteži deo - kaže Nik Fedorof, direktor.

Stefan je poručio da je moguće da će trenutni tim u sve uključiti Unciphered ako smatraju da je to najbolja opcija. On se u to neće mešati.

U prošlim intervjuima, Stefan je rekao da su njegovih 7002 bitcoina ostala od uplate koju je primio za snimanje videa pod naslovom "Šta je Bitkoin?" koji je objavljen na YouTubeu početkom 2011, kada je bitkoin vredeo manje od dolara. Kasnije te godine, rekao je da je nenamerno izbrisao dve bezbednosne kopije novčanika koji je držao hiljade novčića, a zatim je izgubio komad papira s lozinkom za dešifrovanje treće kopije, sačuvane na IronKeyu. Do tada su njegovi izgubljeni bitkoini vredili blizu 140.000 dolara.

- Proveo sam nedelju dana pokušavajući to popraviti. Bilo je prilično bolno - rekao je tada.

U januaru 2021. kad se bitkoin počeo približavati svom vrhuncu, govorio je o teskobi koju mu je tokom godina izazvalo njegovo davno izgubljeno blago.

- Samo bih ležao u krevetu i razmišljao o tome. Onda bih otišao do računara s nekom novom strategijom, i ne bi uspelo, i opet bih bio očajan - govorio je.

Otprilike u isto vreme, tim kriptografa i hakera s belim šeširima osnovao je Unciphered s ciljem otključavanja tačno te vrste ogromnih, zamrznutih sredstava od kojih su mnogi nesrećni vlasnici kriptovaluta poput Stefana odavno odustali. U vreme službenog lansiranja, kompanija za praćenje kriptovaluta procenila je da ukupna suma tih zaboravljenih novčanika vredi 140 milijardi dolara. "Unciphered" kaže da je od tada uspešno pomogao klijentima da otvore zaključane novčanike vredne "mnogo miliona" dolara, ali ništa približno veličini Stefanovog skladišta.

foto: Profimedia / Nicolas Economou/NurPhoto

Prvi korak u "razbijanju" bilo je utvrditi tačan model IronKeya koji je Stefan koristio, na osnovu godine kada je kupljen i procesa eliminacije. Nabavili su sve više od decenije stare modele koje su mogli pronaći i na kraju završili sa stotinama takvih USB stikova.

Kako bi u potpunosti napravio obrnuti inženjering uređaja, Unciphered je skenirao IronKey pomoću CT skenera, a zatim započeo detaljnu operaciju potrebnu za njegovu dekonstrukciju.

- Osećaj je bio vrlo sličan lovu na blago. Pratite kartu koja je izbledela i zamrljana kafom, znate da se na kraju duge nalazi lonac sa zlatom, ali nemate pojma gde je to duga vodi - rekao je Fedoroff.

Unciphered još uvek neće da otkrije svoj istraživački proces u potpunosti jer tvrdi da su ranjivosti koje su otkrili još uvek potencijalno preopasne da bi bile objavljene. Posebno s obzirom na to da su modeli IronKeysa koje je provalila prestari da bi im se ažurirao softver.

- Ako bi ovo nekako procurilo, bilo bi puno većih implikacija po nacionalnu sigurnost od novčanika za kriptovalute - zaključio je Fedorof.

Kurir.rs/Jutarnji list