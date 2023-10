TRAŽITE POSAO? OVA ZANIMANJA SU DOBRO PLAĆENA, A HITNO SU IM POTREBNI RADNICI! Turinski: Srbija ima najviše otvorenih radnih mesta

Ako već dugo razmišljate o tome kako da promenite život na bolje, možda je baš sada prilika da to i uradite.

Danas je počeo četrnaesti onlajn Regionalni sajam poslova, najvažniji događaj u oblasti zapošljavanja u našem regionu, koji će trajati do 31. oktobra.

Ovaj sajam prilika je da pronađete svoju idealnu poslovnu priliku, a postao je i nezaobilazna tačka za sve one koji žele da napreduju u svojim karijerama.

Miloš Turinski, iz Infostuda, i jedan od organizatora ovog sajma gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o poslovnim prilikama za mlade, njihovim željama i mogućnostima.

- Ono što mladi danas traže i što je dobro za sve nas su određene fleksibilnosti u radu. To je ta novina koja nam svima paše i gde poslodavci stvarno gledaju da izađu u susret sa fleksibilnim radnim vremenom u smislu rada od kuće - rekao je Turinski i dodao:

- Šta žele da rade? Tu već imamo neslaganja sa tržištem rada jer ne žele da se bave zanatskim poslovima. Već nekim novim digitalnim poslovima koji su vezani za kompjutere, što je negde i logično jer su sa njima i odrasli. Ali sa druge strane imamo veliki problem što ne žele da se bave ovim drugim zanimanjima koja su dosta unosna.

Turinski je potom istakao da Srbija prednjači i ima najviše otvorenih radnih mesta u regionu.

Potom se osvrnuo i na najtraženija zanimanja, ali i ona najbrojnija u potrazi za kandidatima.

- Zanataska zanimanja su ta koja prednjače trenutno, ali prednjače i već par godina u nazad. Tu je i najveća ponuda od strane poslodavaca jer su oni u problemu da pronađu kandidate. Tu se takođe jako lako zapošljava, samo je potrebno da imate volju odnosno da se školujete i da imate neko znanje da se zaposlite. Sa druge strane svuda nam fale radnici, već smo postali takvo tržište rada. Ako mora da se istakne to su elektrotehnika, mašinstvo, dakle tehnička struka pored IT svakako i to su poslovi gde možete vrlo lako i lepo da zaradite - rekao je Turinski i dodao:

- Ono što moram da istaknem je da studenti FON-a jako lepo prolaze zato što imaju određena znanja i iskustva koja steknu na fakultetu i izuzetno su tražena u menadžerskim sferama. Marketing je postao izuzetno tražen. Tako da ako ne želite zanatskim poslovima da se bavite uvek postoje ova više kvalifikovana zanimanja gde ima prostora. Način je naravno kod mladih da preko prakse uđu u kompaniju, dok naravno za one koji imaju neko radno iskustvo sada imaju ponudu dovoljno dobru i veliku da biraju za koga i kako će raditi.

