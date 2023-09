HRVATI OD "SKAJVOKA" NAPRAVILI UNOSAN BIZNIS: Najviše profitira lokalno stanovništvo a evo gde će Srbija DOBITI ovu atrakciju FOTO

Na prvi pomen vidikovca, domaćini u Makarskoj kod kojih ste smešteni, najpre vam ponude prevoz, a potom i ostale usluge koje turisti od njih traže. Mogu se angažovati planinski ili alpinistički vodiči, oprema za biciklizam, hajking, penjanje na stene. Naravno, sve ovo u privatnoj režiji rade žitelji Makarske i od tih delatnosti, priznaju, žive bolje nego ranije.

Ove turističke sezone gotovo da nije bilo onih koji su došli na Makarsku rivijeru, a da nisu posetili skywalk "Nebeska šetnica" na Biokovu, jedinstvenu turističku atrakciju u Hrvatskoj, ali i u ovom delu Evrope. Svoj prvi i sličan skywalk uskoro će dobiti i Srbija, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, na vrhu Kablara.

foto: Kurir/D.Č.

NIšta manje živopisna panorama s vrha Srpske Svete gore, od naredne godine biće dostupna svima, čak i onima koji fizički nisu spremni za osvajanje planinskih vrhova. Ako se odlučite za posetu Biokovu, upravljač Javna ustanova "Park prirode Biokovo" nema svoj organizovan prevoz do vidikovca, što je lokalnom stanovništvu dalo mogućnost da osim nautičkog, dodatno zaradi na drumskom prevozu posetilaca.

- Moja porodica ima agenciju i od prevoza do skywolk-a svi dodatno zarađujemo. Pojedini turoperateri u ponudi imaju i izlete, pa pored prevoza možete dobiti i piknik,ali i druge sadržaje u zavisnosti od interesovanja. Izgradnjom "Nebeske šetnice" višestruko je uvećan broj poseta samom Parku prirode - kaže naš vodič i vozač Mario Žigo (24) , od nedavno inženjer građevinarstva splitskog Sveučilišta.

- Svakako planiram da se bavim svojim zanimanjem, ali u sezoni svi radimo poslove od kojih je zarada više nego odlična, bez obzira ko kakvu titulu ili zvanje ima - priča Mario.

foto: Kurir/D.Č.

Sam početak ulaganja u infrastrukturu Ovčar Banje još prošle godine je doprineo da se vikendima i u sezoni odmora u malenoj varošici stešnjenoj između Ovčara i Kablara, smeštaj rezerviše nedeljama unapred.

U godiniama kada se ceo svet borio s epidemijom korona virusa Banja je bila prepuna turista. Zaljubljenici u prirodu, aktivan turizam, planinarenje, alpinizam, ali i naučna javnost zainteresovana za proučavanje raznolikog i jedinstvenog biodiverziteta klisure, ovu destinaciju ima na mapi redovnih poseta.

Zahvaljujući "Nebeskoj šetnici" sezona poseta Makarskoj rivijeri traje duže od sezone kupanja u Jadranu. Ovčar Banja je po prvi put u svojoj istoriji zabeležola podatak da su tokom vaskršnjih praznika 2022. svi smeštajni kapaciteti bili rasprodati unapred. Popunili su ih domaći gosti.

- Na skywalk najčešće vozimo strance, dolaze iz Austrije, Češke, Poljske, Nemačke....pa gotovo svih zemalja. Mi prevoznici imamo sklopljen ugovor o partnerskiom sudjelovanju s Parkom prirode i neću kriti da stotine ljudi dodatno prihoduje od ovog posla, i to nisu zanemarljivi novci - zaključuje Mario.

foto: Kurir/D.Č.

Vožnja mini busevima do zaravni Ravna Vlaška na 1.229 metara iznad nivoa mora, gde se skywalk nalazi košta oko 40 evra po osobi. U zavisnosti od potreba turista kreće se i do 100 evra, odnosno da li se vožnja produžava do najvišeg vrha Sveti Jure, na 1.762 metra.

U samom Parku prirode lokalno stanovništvo posetiocima nudi obilje proizvoda iz domaće radinosti, počev od maslinovog vina, mediteranskog voća pa do vrhunskih vina po kojima su Dalmatinci poznati. Ako je suditi po iskustvima iz Hrvatske, ovih dana je u Srbiji najisplativije biti meštanin Ovčar Banje.

Kurir.rs/D.Č.