LOŠE VESTI ZA LJUBITELJE KAPLJICE: Voćari očajni, rod prepolovljen! Biće rakije, ali će joj zato cena biti znatno veća!

Ovogodišnji rod šljive biće ispod proseka - to ujedno znači da će proizvođači rakije imati problem, ali i da će cena ovog pića biti veća. Darko Jevremović iz Instituta za voćarstvo u Čačku kazao je da je ova godina bila jako nepovoljna za sve voćne kulture, a posebno za šljivu, pre svega zbog poznih prolećnih mrazeva, zbog snega u doba cvetanja, ali i zbog kasnijih nepogoda.

- Sve je to uticalo da se ove godine očekuje rod ispod proseka. To će se pre svega odraziti na proizvodnju rakije jer oko 80 odsto šljive koja se proizvede u Srbiji se preradi u rakiju, tako da će destileri imati problem da dođu do sirovina za svoje proizvode - kazao je Jevremović.

Prema njegovim rečima, rakije će ove godine biti manje, ali proizvođači imaju dobre zalihe. Na pitanje kako će se sve ovo odraziti na cenu, on je rekao da očekuje da će sirovina poskupeti.

Ukazao je da je najviše pogođen region Zapadne Srbije i da je tu jako loš rod šljive i da nema pravila što se tiče sorti. Centralni deo Srbije je bolje prošao.

- Jako je teško zaštititi rod. Кlimatske promene uzimaju svoj danak – mrazevi, sneg, padavine i sada sušni period... Proizvođači mogu da primene mali broj mera na svom zasadu - rekao je sagovornik.

Kako je naveo Jevremović za sada je preliminarno od 30 do 50 odsto manji rod u odnosu na prosek.

- Кada govorimo o nekim otkupnim cenama, sada se šljiva plaća oko 55 dinara, a kada govorimo o plodovima šljive koja se kupuje za rakiju, tu je cena gotovo duplo niža i kretala se od 30 do 35 dinara i očekuje se da cena poraste - rekao je Jevremović.

On je takođe istakao da je Srbija jedan od svetskih izvoznika šljive i da neće biti velikih problema budući da proizvođači rakije imaju zalihe.

kurir.rs/Prva