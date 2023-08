AKO IDETE NA MORE, VODITE RAČUNA GDE SIPATE GORIVO Benzin u Grčkoj postao NAJSKUPLJI u Evropi, a evo da li će rasti cene kod nas

Svi oni koji se spremaju da na letovanje u Grčkoj ili Crnoj Gori odu u poslednjoj nedelji avgusta ili početkom septembra, sopstvenim prevozom, treba da znaju da cene goriva u ovim zemljama drastično rastu.

Cene nafte proteklih nedelja na svetskim berzama drastično rastu, što je dovelo i do poskupljenja na pumpama širom Evrope. Kako je Grčka jedna od omiljenih destinacija naših ljudi, a sezona još nije završena, treba reći da je benzin u ovoj zemlji za 45 dinata skuplji nego kod nas i košta dva evra, odnosno 235 dinara.

Dizel je nešto jeftiniji i za litar treba platiti 211 dinara. Ovime se Grčka svrstava u zemlje sa najvišom cenom benzina u Evropi, pa je savet našim vozačima na rezervoare napune u Srbiji.

foto: Shutterstock

Skuplje i u Crnoj Gori

Takođe i svi oni koji se ovih dana zapute na crnogorsko primorje moraju da računaju na visoke cene derivata, a već u utorak sledi novo poskupljenje.

Tako da bi nova cena benzina BMB 98 iznosila 1,69 evra (199 dinara) za litar, a BMB 95 bi koštao 1,65 evra (194 dinara), dok će nova cena evrodizela iznositi 1,52 (179 dinara).

Inače, u Srbiji će narednih nedelju dana benzin koštati 189 dinara, a dizel 202 dinara za litar. Stručnjaci kažu da i pored skoka cene nafte, ne treba da očekujemo da će evrodizel dostići cenu od 220 dinara, kao prošle godine. - To se sigurno neće desiti, ali dizel bi mogao da poskupi još za pet do šest dinara u narednom periodu, najviše bi mogao da ide do 210 dinara, dok benzin neće preći 200. Saudijska Arabija je najavila da će i u septembru nastaviti sa ograničavanjem proizvodnje nafte, za milion barela dnevno, a nije isključila mogućnost da će nastaviti sa ovom praksom i u narednim mesecima. To će podići cene - kaže Nebojša Atanacković, stručnjak za naftne derivate.

Kurir.rs/Informer