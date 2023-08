KO IZGUGLA I MALO PROŠETA OSTAĆE MU PREKO 50 € U DŽEPU: Pre registracije auta dobro se raspitajte, ova stavka ne košta svuda isto

Registracija, sa tehničkim pregledom, istog vozila, na jednom mestu košta 43.000 dinara, dok je na drugom čak 36.000! Ukoliko se dobro ne raspitate, platićete mnogo više nego što ste planirali, tvrde u Udruženju potrošača Efektiva.

Na Fejsbuk stranici ovog udruženja njihovi pratioci su izneli svoja iskustva, a većina je saglasna da su iznosi prično šerenoliki i da oni koji pre ovog posla malo ne "izguglaju" biće kraći za pedesetak evra.

- Ušteda od bar 1.500 dinara može da se ostvari ako na jednom mestu platite za uslugu tehničkog pregleda i onda odete do osiguravajuće kuće, kupite polisu, pa do policije, podnesete papire i dobijete nalepnicu. Jeste maltretiranje, pa zato i košta i naplaćuje se. A cene tehničkih pregleda variraju od 4.500 pa to 7.000 - napisao je jedan od pratilaca Efektive.

Neki naglašavaju da je uvek je bilo razlike u ceni i da je zato najbolje postaviti upit na internetu sa svim podacima i na taj način može da se dobije najpovoljnija ponuda na mejl ili mobilni.

- Prošle nedelje sam registrovao auto. Razlika u ceni izmedju dva tehnicka pregleda na manje od 500 metara je bila 2.000 dinara. Dati su isti podaci vozila i polise u oba. Srećom, pa sam proverio, pre nego sam ušao u posao - navodi ovaj Beograđanin.

foto: Shutterstock

Razlike u ceni tehničkog pregleda i naplati usluge izdavanja i registracije vozila postoje, a neki to prikrivaju na raznorazne načine. Takođe se razlikuju i takse, odnosno provizije prilikom uplate.

- Ne bi smela da postoji tolika razlika za tehnički pregled. Prvo opštine imaju različite takse, drugo automobili možda nisu isto godište te je porez na upotrebu vozila drugačiji. Kad se sve to sastavi ispadne 6.000 razlike lagano - ima opravdanje za razlike u cenama jedan od korisnika ove društvene mreže.

Razlike u ovoj stavci postoje i u zavisnosti od grada u kome registrujete vozilo. Tako, na primer, u Kragujevcu tehnički pregled vozila iznosi skromnih 3.100, a na nekim mestima i 6.500 dinara.

- Plaćanje registracije i toliko skupog tehničkog pregleda svake godine je još jedna u nizu idiotarija i otimačina. Registraciju, kao u Evropi i svetu bi trebalo da platimo samo jednom, prilikom kupovine vozila ili selidbe u drugi grad. I to je to. A jednom godišnje da se uradi tehnički pregled koji ne bi smeo da bude skuplji od 50 evra i to je previše. Sve preko toga je čist harač i otimačina - napisao je ogorčeni Kragujevčanin.

