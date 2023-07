KREĆE NOVI KRUG SUBVENCIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Ko može da se prijavi i pod kojim uslovima, OVO su rokovi

Poljoprivredna gazdinstva u Srbiji koja bi se bavila podizanjem višegodišnjih zasada voćaka i hmelja, mogu da se prijave do 17. avgusta na konkurs za subvencije u ovoj oblasti, dok za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu ove godine proizvođači mogu da apliciraju najkasnije do 15. septembra.

U Ministarstvu poljoprivrede navode da su produženi su i rokovi za prijavu na aktuelne javne pozive pa poljoprivredni proizvođači mogu da se na poziv za očuvanje genetičkih resursa, kao i podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i to do 31. jula, a za premije za mleko za drugi kvartal trajaće do 3. avgusta 2023. godine.

Iz Ministarstva poljoprivrede mole sve mlekare, sakupljače mleka kao i proizvođače da obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv.

Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada, preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Premija po litru predatog mleka je povećana i iznosi 19 dinara.

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja obuhvataju podsticaje za nabavku sadnica voćaka i hmelja, nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja, pripremu zemljišta, nabavku supstrata za zasade borovnice ili maline, te hemijsku analizu zemljišta. Poljoprivredni proizvođači prijave za podsticaje mogu podneti na portalu ePodsticaji.

