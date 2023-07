RUŠENJE PANČEVCA IPAK NIJE U PLANU! Evo ko će odlučiti o sudbini čuvenog mosta i kakve veze s tim ima Nju Džersi!

Radovi na popravci Pančevačkog mosta počeli su juče i trajaće do 5. novembra, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić objasnio je za Kurir šta se tamo sada radi i kakva će biti sudbina tog mosta čije je rušenje bilo najavljeno pre dve godine.

Kako je rekao, na čuvenom Pančevcu se trenutno radi sanacija na čeličnom delu konstrukcije "Nju Džersi" zida, zaštitne ograde, prema pruzi. Kada je reč o potpunoj rekonstrukciji Pančevačkog mosta, o tome, kaže, možemo da razgovaramo tek nakon izgradnje mosta na Adi Huji i mosta kod Vinče.

Inače, aktuelni radovi na promeni čeličnog dela konstrukcije će se izvoditi noću od 20h do 5h ujutru, uz zatvaranje desne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj obavljati levom trakom.

Goran Vesić foto: Kurir televizija

- Radi se na čeličnom delu konstrukcije "Nju Džersi" zida prema pruzi. On nema konstruktivnu vrednost, ali pošto propada i može da poremeti rad železnice uzeto je u rad. Što se tiče samog Pančevačkog mosta možemo da pričamo o rekonstrukciji mosta na osnovu projekta koji se trenutno radi, tek kada se završi most na Adi Huji i novi železničko-drumski most kod Vinče, bez ta dva mosta ne postavlja se aposlutno nikakvo pitanje rekonstrukcije Pančevačkog mosta, to bi izazvalo potpuni saobraćajnu kolaps - objasnio je ministar Vesić i dodao:

- Kada se završi most kod Vinče i kada se završi most kod Ade Huje tada ćemo u međuvremenu imati projekat, koji su "Putevi Srbije" naručili, kada će se pristupiti temeljnoj rekonstrukciji ili postavljanju novog, šta već bude projekat rekao, mosta na mestu gde je Pančevački most - naveo je Vesić.

