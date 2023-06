GOLAĆIMA ODZVONILO I NA ADI BOJANI: Raspisan tender za izdavanje čuvene crnogorske plaže, evo šta se traži, ko će moći da se kupa

Naturizmu je presudjeno, a proces sutomorizacije Ade Bojane je počeo. To, tvrde upućeni, dokazuje nedavno raspisani tender Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom za plaže na Adi Bojani. Na taj način će se prvi put ove plaže dati u zakup, a indikativno je i to se izdaju za obične kupače, iako se radi o nudističkom naselju.

U tenderu se navodi da se iznajmljuje deo morskog dobra na lokaciji Ada Bojana zapadno od kupališta 12A u dužini 103 metara, površine 1.602 kvadrata. U okviru njega predviđeno je postavljanje plažnog bara površine 18 i terase od 50 kvadrata, te jedan frižider za sladoled, a minimalna cena zakupa za sezonu je 5.728 evra bez PDV.

- Lokacijama se pristupa preko postojećih staza i pristupnih komunikacija, a izuzetno ukoliko se pristupna staza nalazi na privatnoj parceli izabrani ponuđač je dužan da za korišćenje iste obezbedi saglasnost vlasnika. Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj nameni koja podrazumeva izgradnju hotela visoke kategorije (hoteli kategorije 5 ili 4 zvezdice) u neposrednom zaleđu, odnosno realizacije planskog dokumenta koja isključuje korišćenje morskog dobra u skladu sa ovim ugovorom, on se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava - piše u tendreru.

foto: Printscreen Krone.at

Iz grupe građana pokretača peticije da Ada Bojana postane nacionalni ekološko-naturistički park smatraju da se nastavlja urušavanje koncepta naturizma na ovom delu crnogorskog primorja. Bobo Stanišić iz grupe građana rekao je "Pobjedi" da se nastavlja urušavanje koncepta naturizma na Adi Bojani.

– Ovaj put najbrutalnije, jer se u igru uključuje privatni faktor koji prema naturizmu nema nikakvih obaveza... Zajedno sa pokušajem zakupa dela hotela poslata je jasna poruka da je neko sa visoke državne pozicije potpuno netransparentno presudio naturizmu: proces sutomorizacije Ade Bojane je u toku... – tvrdi Stanišić.

Među svim komentarima naturista koji se mogu pročitati na fejsbuk grupi Ada Bojana, kao glavni problem koji nudiste pogađa je ta plaža obučenih koja legalizuje ulaz svima i koja praktično legalizuje voajerstvo...

- To ukazuje na činjenicu da se na naturizam na Adi Bojani gleda kao izopačenost i devijantno ponašanje, a mi smo upravo zbog takvog odnosa dela društva pokrenuli peticiju koja treba državu da natera da naturizam i prirodu Ade Bojane zaštiti institucionalno od ovakvih napada - zaključuje Stanišić.

