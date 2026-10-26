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U Novom Sadu u toku su intenzivni radovi na izgradnji dva izuzetno važna infrastrukturna projekta, a reč je o četvrtom i petom mostu preko Dunava, koji imaju strateški, ekonomski i društveni značaj, jer će povezati ključne putne pravce, omogućiti brži protok robe i ljudi, rasteretiti gradski saobraćaj i direktno uticati na razvoj ne samo Novog Sada, Vojvodine, već i cele Srbije.

Peti most preko Dunava, koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora između Petrovaradina i Kaća, dug je 1.663 metra sa prilaznim konstrukcijama. Centralni deo preko Dunava ima raspon od 506 metara. Prilazna konstrukcija na severnoj strani ka Kaću dugačka je 668 metara, dok je konstrukcija na južnoj strani ka Petrovaradinu duga 488 metara.

Središnji glavni deo mosta je rešen konzolnom gradnjom sandučastog nosača uz dva pilona visine po 25 metara i kose kablove, čime je dobijena elegantna konstrukcija koja nadvisuje reku.

Nikola Karadžić, šef projekta u "Koridorima Srbije", kaže da je most na delu gde se sada nalaze širine 28 metara, dok je na prilaznim konstrukcijama širine 25 metara. "S obe strane postoje i pešačke staze i biciklističke staze u dužini od dva kilometra i sa jedne i sa druge strane. To je kuriozitet na ovom delu", ističe Karadžić.

Šta je ekstrados most

Reč je o ekstrados mostu koji ima specifičnu konstrukciju koja predstavlja kombinaciju ramovskog mosta i

1/11 Vidi galeriju Fruškogorski koridor, most na Dunavu Foto: screenshot pink tv, gradnja.rs

sa kosim zategama. Za razliku od klasičnih mostova sa kosim kablovima, kod ekstrados mostova kolovozna ploča je masivnija i nosi veći deo opterećenja, dok zatege imaju pomoćnu ulogu u raspodeli sila.

Most koji se gradi u Srbiji dostigao je raspon od 235 metara, što ga svrstava među najveće objekte ove vrste u Evropi.

Karadžić navodi da je most u završnoj fazi. "Očekujemo da na proleće, pošto smo sad trenutno na ploči i ne radimo nikakvu izolaciju pre nego što budemo spremni za asfalterske radove, tako da očekujem da s prvim lepim vremenom na proleće krenemo sa izolacijom. Samim tim nastavljamo dalje i sa asfalterskim radovima i to je to", objašnjava Karadžić.

Verovatno najdublje fundiran objekat u Srbiji

I projekat izgradnje četvrtog novosadskog mosta, koji se takođe gradi preko Dunava između Sremske Kamenice i Bulevara Evrope, jedan je od najvećih infrastrukturnih poduhvata, pošto će ovaj most, zajedno sa pristupnim saobraćajnicama, postati važna karika u budućoj saobraćajnoj mreži Novog Sada.

Sam most preko reke dug je 880 metara i širok 29,4. Nose ga piloni visine iznad kolovoza mosta 30 metara sa kosim kablovima. Temelji pilona su na šipovima dužine oko 57 metara i prečnika dva metra.

Foto: Printscreen Instagram

Dušan Stanković, šef stručnog nadzora u "Koridorima Srbije", kaže da su, mereno od dna Dunava, izračunali da je najdublje izbušen šip na plus 7,8 metara nadmorske visine, što ga trenutno čini najverovatnije najdublje fundiranim objektom u Srbiji ikada građenim.

Kada taj most bude završen i pušten u saobraćaj, prema procenama stručnjaka, Most slobode će biti rasterećen za oko 40 procenata, a na Varadinskom mostu saobraćaj bi mogao biti prepolovljen.

Rekordni raspon

Stanković ističe da je glavni raspon na ovom mostu dužine 245 metara i da će, prema do sada raspoloživim informacijama, mostovska konstrukcija od betona, izgrađena na ovaj način, biti svetski rekorder kada bude završena.

"Trenutno najveći most, prema našim informacijama, nalazi se u Irskoj i njegov raspon je 230 metara", dodaje Stanković.

Dva novosadska mosta čija je izgradnja u toku, pozicionirana su tako da je četvrti most na Šodrošu prvi novosadski most na Dunavu, dok je peti most koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora most koji je na najudaljenijoj tački nizvodno.

Međusobno su prema toku Dunava udaljeni 9,3 kilometra.