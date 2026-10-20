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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević obišla je danas radove na tunelu Iriški venac i rekla da se očekuje da u junu tunel i deonica do Rume budu pušteni u saobraćaj.

- Tunel Iriški venac, u okviru Fruškogorskog koridora, na deonici od Paragova do početka obilaznice Rume, dugoj 16,5 kilometara, najduži je putni tunel u Srbiji. Radovi na ovoj deonici su završeni više od 80 odsto, a do kraja godine biće okončani građevinski radovi i opremanje tunela. To ostavlja dovoljno vremena za sveobuhvatno testiranje sistema i proveru njegove pune funkcionalnosti. Očekujemo da u junu tunel i cela deonica do Rume budu pušteni u saobraćaj, čime će građani dobiti moderniju, bezbedniju i bržu putnu vezu - rekla je Sofronijevićeva, saopšteno je iz ministarstva.

Ona je nakon obilaska radova rekla da će Fruškogorski koridor povezati Vojvodinu sa zapadnom Srbijom, njegova izgradnja omogućiće da se tranzitni saobraćaj izmesti sa planinskog puta i usmeri ispod Nacionalnog parka „Fruška gora“.

- Završetkom tunela "Iriški venac“, dužine 3,5 km, dobijamo važnu saobraćajnu vezu, uz istovremeno očuvanje prirodnog okruženja Fruške Gore. Posvećeni smo izgradnji moderne infrastrukture koja donosi konkretne koristi građanima, privredi i celoj zemlji. Bezbednost i primena savremenih tehničkih rešenja ostaju prioritet u realizaciji ovog projekta - istakla je ministarka Sofronijević.

tunel Iriški venac Foto: Tanjug/MGSI

Tunel je izgrađen primenom Nove austrijske tunelske metode (NATM), a tokom celokupne izgradnje u tunelu je bio stalno aktivan sistem za praćenje koncentracije štetnih gasova, sa definisanim pragovima za alarm, navedeno je u saopštenju.

Tunel je opremljen veštačkom ventilacijom sa kontrolom dima, osvetljenjem, požarnim alarmom, detekcijom ugljen-monoksida, merenjem vidljivosti, video nadzorom, ozvučenjem, SOS telefonijom i sistemom automatskog upravljanja.

Nakon obilaska radova, Sofronijevićeva je održala sastanak sa predsednikom kineske kompanije „China Road and Bridge Corporation“ (CRBC), Du Fejem.

Tokom sastanka razgovarano je o realizaciji Fruškogorskog koridora, kao i dosadašnjoj saradnji na planiranim infrastrukturnim projektima.

- Zahvalni smo našim kineskim partnerima na podršci i saradnji. Za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata važni su partnerski odnosi, dobra koordinacija i posvećenost zajedničkim ciljevima - navela je Sofronijevićeva.