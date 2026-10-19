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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević obišla je danas radove na brzoj saobraćajnici Slepčević–Badovinci i izjavila da je fizička realizacija projekta oko 90 odsto i da se završetak građevinskih radova očekuje do 19. decembra, na Svetog Nikolu.

Sofronijević je radove obišla u zoni petlje Badovinci, u neposrednoj blizini graničnog prelaza i Pavlovića mosta, i istakla da će se nastojati da saobraćajnica što pre bude puštena u saobraćaj.

- Prema ranijim obećanjima, ova deonica će u građevinskom smislu biti završena do 19. decembra ove godine, a svi ćemo se potruditi da je što pre pustimo u saobraćaj, jer je nesporan značaj ove saobraćajnice koja povezuje Mačvu i Semberiju, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku - rekla je Sofronijević.

Povezivanje Zapadne Srbije

Brza saobraćajnica Slepčević - granični prelaz Badovinci duga je 15,31 kilometar i deo je projekta putnog povezivanja tog dela zapadne Srbije.

Ministarka je navela da je jedan od zahtevnijih objekata na trasi petlja Badovinci i da je cilj da se radovi u blizini graničnog prelaza završe bez njegove obustave. Prema njenim rečima, prvobitnim projektom bila su predviđena četiri kružna toka, ali je rešenje promenjeno nakon razgovora sa stanovnicima tog područja, koji su ukazali na moguće probleme sa bezbednošću saobraćaja.

- Poslušali smo građane i praktično prilagodili projekat zahtevima, tako da na ovoj deonici više nemamo nijedan ukrštaj u nivou, već četiri nova denivelisana. Dijalog nije formalnost. On može da nas dovede do kvalitetnijih i boljih rešenja, jer će ovaj put koristiti upravo ti ljudi - kazala je Sofronijević.

Projektna dokumentacija za saobraćajnicu obuhvata trasu od Slepčevića do graničnog prelaza Badovinci, odnosno Pavlovića mosta, kroz katastarske opštine Zminjak, Dublje, Klenje i Badovinci, na teritoriji grada Šapca i opštine Bogatić. Sofronijević je rekla da će nova saobraćajnica znatno skratiti vreme putovanja i navela da će se od Šapca do Pavlovića mosta stizati za oko 20 minuta.

Slepčević Badovinci Aleksandra Sofronijević Foto: Tanjug/MGSI

Ona je zatim obišla radove na izgradnji auto-puta Kuzmin - Sremska Rača, dužine 18 kilometara, u okviru kojeg se nalazi i most preko Save, a potom je održala sastanak sa predstavnicima turske kompanije "Tašjapi", investitora JP "Putevi Srbije", Instituta za puteve, koji obavlja stručni nadzor.

Tema sastanka bila je kontrola dinamike realizacije projekta i ispunjavanja obaveza izvođača, imajući u vidu njegovo obećanje da će radovi biti završeni do kraja godine. Ministarka je navela da je zajednički, integrisani granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom zvanično predat Republičkoj direkciji za imovinu, a da se očekuje završetak preostalih.

- Očekujemo da svi finalni radovi budu završeni i da se pre kraja godine radujemo dvema novim saobraćajnicama, jednoj autoputskoj i jednoj brzoj, koje će biti sigurne i pouzdane i ljudima značajno olakšati život - rekla je Sofronijević.