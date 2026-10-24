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Muzej Vojvodine je, povodom obeležavanja 179 godina postojanja ove značajne kulturne institucije, otvorio dve izložbe koje javnosti predstavljaju bogato nasleđe pivarstva na teritoriji Vojvodine. Tokom gotovo dva veka postojanja, Muzej Vojvodine je posvećen očuvanju, proučavanju i predstavljanju kulturnog nasleđa Vojvodine, čuvajući svedočanstva o njenoj bogatoj i slojevitoj prošlosti i doprinoseći razumevanju različitosti koje čine njen kulturni identitet.

izložba pivo Foto: Aleksej Nešović

Osvrćući se na godinu za nama, prisutnima se obratila direktorka Muzeja Čarna Milinković predstavljajući izuzetno bogatu i složenu poslovnu godinu u kojoj se Muzej susreo sa velikim brojem izazova, ali uspeo da realizuje 16 izložbi u svojim prostorima, 6 gostovanja u drugim muzejima i gotovo 300 različitih programa. Gospođa Milinković je takođe dodala: „Najvažniji deo naše priče jeste publika. Upravo je publika, koja nas posećuje, prati naše programe, učestvuje u istim, najbolja potvrda da naš rad ima smisla“.

izložba pivo Foto: Aleksej Nešović

Tokom večeri otvorene su i dve izložbe: Pivo: U Vaše zdravlje! Pivarstvo u Vojvodini (1722–1991), autora Veselinke Marković, muzejske savetnice i dr Aleksandra Horvata, višeg kustosa - istoričara i Sa zidova fabrike - Izbor iz Umetničke kolekcije Apatinske pivare, autorke Dragane Garić Jovičić, više kustoskinje - istoričarke umetnosti.

izložba pivo Foto: Aleksej Nešović

Izložba Pivo: U Vaše zdravlje! prati razvoj pivarstva u Vojvodini, od prvih zanatskih pivara u 18. veku do moderne industrijske proizvodnje i savremenog doba. Kroz priču o pivarama u Pančevu, Apatinu, Čelarevu, Zrenjaninu, Vršcu, Bečeju i Sremskoj Mitrovici, autori nas upoznaju sa razvojem ove privredne grane i njenom uticaju na ekonomski i društveni život regiona.

izložba pivo Foto: Aleksej Nešović

U godini kada Apatinska pivara obeležava 270 godina postojanja, izložba Sa zidova fabrike predstavlja izbor iz njene umetničke kolekcije, svedočeći o dugoj tradiciji podrške umetnosti i negovanja kulturnih vrednosti. Publika ima priliku da pogleda 16 reprezentativnih dela istaknutih srpskih slikara, među kojima su Miodrag Mića Popović, Petar Lubarda, Milan Konjović, Predrag Peđa Milosavljević.

izložba pivo Foto: Aleksej Nešović

Na svečanosti prisutnima se obratio i Igor Vukašinović, direktor Apatinske pivare i naglasio: “Zahvalni smo Muzeju Vojvodine što na ovako jedinstven i sveobuhvatan način predstavlja istoriju pivarstva, privredne grane sa velikom tradicijom na ovim prostorima, čiji je Apatinska pivara deo već 270 godina. Verujemo da su ovakva partnerstva važna jer povezuju privredu i kulturu, čuvaju vrednosti koje traju i prenose ih budućim generacijama. Drago nam je što u našoj godini jubileja, zahvaljujući Muzeju i autorki izložbe Dragani Garić Jovičić, imamo priliku da prvi put javnosti predstavimo odabrani deo naše umetničke kolekcije i široj publici približimo dela velikana srpskog slikarstva.”

izložba pivo Foto: Aleksej Nešović

Prisutnima se obratio i Miloš Zeković, direktor lanca snadbevanja kompanije Carlsberg Western Balkans.

Sa ove dve interesantne izložbe Muzej Vojvodine će završiti izložbenu 2026. godinu pa pozivamo sve zainteresovane da nas posete u narednom periodu i uživaju u izložbama, a nakon toga budu inspirisani na socijalizaciju i druženje, uz pivo ili nešto drugo, ali svakako Uzdravlje!