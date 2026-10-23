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Državni data centar u Kragujevcu ubrzano pozicionira Srbiju kao neprikosnovenog regionalnog lidera u oblasti informacionih tehnologija, razvoja veštačke inteligencije i bezbednog skladištenja podataka. Ovaj objekat od strateškog značaja, izgrađen po najvišim svetskim standardima pouzdanosti i bezbednosti (Tier 4), postao je siguran dom za podatke građana, domaće privrede, ali i tehnoloških giganata iz celog sveta.

Motor veštačke inteligencije i naučnog napretka

U srcu kragujevačkog postrojenja nalaze se superkompjuteri – mašine neverovatne računarske moći čija je glavna namena razvoj veštačke inteligencije (AI) i ekstremno brza obrada ogromnih količina podataka, poznatih kao "Big Data". Njihovi kapaciteti omogućavaju da se najsloženiji matematički, inženjerski i naučni problemi, za koje bi standardnim računarima bile potrebne godine, reše u deliću sekunde.

Državni data centar Kragujevac Foto: Ilustracija

Ovakva infrastruktura predstavlja apsolutni preduslov za revolucionarne inovacije u ključnim sektorima današnjice, uključujući medicinu, biotehnologiju, meteorologiju i naprednu industriju.

Država je prepoznala važnost ulaganja u domaće znanje, pa su resursi ovih superkompjutera besplatno ustupljeni na korišćenje domaćim univerzitetima, naučnim institutima i startap kompanijama. Ovaj potez direktno podstiče razvoj domaće pameti i omogućava mladim stručnjacima da rade u uslovima koji pariraju najvećim svetskim IT centrima.

Milionska ulaganja i pojačanje iz Francuske

Srbija je u razvoj ovih kapaciteta ušla sa ozbiljnim finansijskim sredstvima. Prvi superkompjuter, koji je uspešno integrisan u sistem, vredeo je dva miliona evra. Nedavno je u rad pušten i drugi, znatno moćniji uređaj, u koji je uloženo pet miliona evra, čime su performanse centra drastično uvećane.

Međutim, investicioni zamah se tu ne zaustavlja. Kako bi zadržala korak sa globalnim tehnološkim trendovima, država planira da za nekoliko meseci obezbedi i treći, još napredniji superkompjuter. Ovaj uređaj najnovije generacije nabavlja se iz Francuske i njegovim dolaskom Državni data centar u Kragujevcu dobiće jedinstvenu, gigantsku platformu za dalji razvoj digitalne budućnosti, osiguravajući Srbiji mesto u samom vrhu evropskih tehnoloških inovacija.