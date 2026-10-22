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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Bliski istok i Evropu Tanakom Kotarom o napretku u realizaciji jednog od najvažnijih projekata u energetskom sektoru Srbije – reverzibilne hidroelektrane Bistrica.

Ministarka Đedović Handanović je istakla značaj izgradnje RHE Bistrica za energetsku sigurnost Srbije i naglasila važnost bliske saradnje sa japanskim partnerima kako bi se preostala otvorena pitanja rešavala efikasnije i obezbedilo poštovanje planiranih rokova.

Ministarka je navela da Srbija ceni blisku saradnju sa japanskim partnerima na realizaciji ovog strateški važnog projekta. U prethodnom periodu organizovali smo šest terenskih poseta tehničkih timova kako bismo sagledali napredak, identifikovali potencijalne rizike i blagovremeno rešavali preostala pitanja, rekla je ona dodajući da je zamolila japanske partnere da ubrzaju svoje procedure dok se završava izrada studije procene uticaja projekta na životnu sredinu i društvo (ESIA), uz poštovanje njihovih zahteva, koja će im biti dostavljena u decembru.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Nenad Kostić

Prema njenim rečima, konstatovano je da je većina tehničkih pitanja usaglašena, što je važan korak u daljoj pripremi projekta i dodala da se intenzivna saradnja nastavlja kako bi preostala pitanja bila rešena u najkraćem roku i stvoreni uslovi za odobrenje finansiranja i raspisivanje tendera za radove na glavnom objektu. Naš cilj je da sve aktivnosti budu usklađene sa planiranom dinamikom realizacije projekta, rekla je ministarka i dodala da je „Elektroprivreda Srbije“ već započela aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta.

Na sastanku je istaknuto da je potpisivanje ugovora o zajmu planirano za sredinu naredne godine, tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027. RHE Bistrica je najvažniji projekat u srpskom energetskom sektoru i zato je važno da JICA što pre završi svoje interne procedure, rekla je ministarka.

Razgovarano je i o laboratorijskim ispitivanjima tla, koja su u toku i od značaja su za definisanje tehničkog rešenja brane u okviru projekta RHE Bistrica. Rezultati ispitivanja očekuju se u narednih nekoliko nedelja, nakon čega će biti poznato da li su potrebna dodatna prilagođavanja projektno-tehničke dokumentacije. Učesnici su razgovarali i o rokovima i uslovima eksproprijacije, iznosu kredita od strane JICA kao i drugim tehničkim pitanjima.