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Betonski prilaz može delovati kao jedna od najizdržljivijih površina oko kuće, ali zimski uslovi mogu da oštete čak i najčvršći beton. Vlaga i mraz predstavljaju poseban problem jer je beton porozan materijal koji upija vodu. Kada se temperature spuste ispod nule, voda u njegovim porama se smrzava i širi, što vremenom može da dovede do pojave pukotina i oštećenja površine. Zbog toga je oktobar idealno vreme da pripremite betonski prilaz za hladnije mesece i smanjite rizik od skupih popravki.

Zaštitite beton pre dolaska zime

Jedan od načina da zaštitite beton jeste nanošenje posebnog zaštitnog premaza ili sredstva za impregnaciju, koje smanjuje prodiranje vlage u materijal. Za spoljašnje betonske površine najbolje je koristiti proizvode namenjene upravo takvim uslovima, jer su prilagođeni izlaganju kiši, snegu, mrazu i sunčevim zracima.

Ipak, važno je odabrati odgovarajuće sredstvo. Nisu svi premazi za beton pogodni za spoljašnju upotrebu. Na primer, proizvod namenjen podovima u zatvorenim garažama ne mora biti dobar izbor za prilaz koji je tokom cele godine izložen promenljivim vremenskim uslovima.

Temeljno očistite površinu pre nanošenja premaza

Pre nanošenja zaštitnog sloja potrebno je dobro očistiti beton. Uklonite lišće, zemlju, prašinu i druge nečistoće, a tvrdokorne mrlje istrljajte metlom ili čvrstom četkom. Ako je površina veoma prljava, možete koristiti i uređaj za pranje pod visokim pritiskom.

Foto: eyerazor/Shutterstock

Posebno je važno da se beton nakon čišćenja potpuno osuši. Nanošenje zaštitnog sredstva na vlažnu površinu može da umanji njegovu efikasnost, zato nemojte žuriti sa sledećim korakom.

Izaberite pravi dan za radove

Vremenski uslovi tokom nanošenja premaza takođe su veoma važni. Najbolje je odabrati suv dan bez kiše i jakog vetra, uz temperaturu koja odgovara preporukama proizvođača.

Nakon nanošenja, sredstvu je potrebno dovoljno vremena da se osuši i formira zaštitni sloj. Zbog toga je preporučljivo proveriti vremensku prognozu i izabrati period u kojem se ne očekuju padavine najmanje naredna 24 sata, odnosno onoliko dugo koliko je navedeno u uputstvu za konkretan proizvod.

Jesenje temperature često su povoljnije za ovakve radove od velikih letnjih vrućina, koje mogu ubrzati sušenje i otežati ravnomerno nanošenje premaza. Ipak, treba voditi računa i o tome da temperatura tokom rada i sušenja ne bude niža od one koju preporučuje proizvođač.

Kako pravilno naneti zaštitni sloj?

Zaštitni premaz se najčešće nanosi valjkom ili pištoljem za prskanje, u zavisnosti od vrste proizvoda i veličine površine. Važno je da se sredstvo rasporedi ravnomerno, u tankom sloju, bez preskakanja pojedinih delova.

Kada se prvi sloj osuši, postupak se po potrebi može ponoviti, ali uvek treba pratiti uputstvo proizvođača. Pojedini proizvodi zahtevaju jedan sloj, dok drugi pružaju bolju zaštitu kada se nanesu u dva sloja.