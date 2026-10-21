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Kineska kompanija Techron Automotive otvoriće 18. novembra u Inđiji fabriku plastičnih komponenata za električna vozila, u koju je u prvoj fazi uloženo 20 miliona evra, objavio je danas portal eKapija.

Kako je navedeno, prve isporuke evropskim kupcima očekuju se krajem februara naredne godine.

Fabrika je u završnoj fazi izgradnje, a planirano je da se razvoj proizvodnje odvija kroz tri faze. Prema najavama predstavnika kompanije, to je prva investicija Techrona izvan Kine, piše eKapija.

Predsednik Opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa predstavnicima kompanije, sa kojima je razgovarao o završetku radova, infrastrukturnim potrebama fabrike i budućim ulaganjima.

- Ovo je prva investicija Techrona van kineskog područja i sve što se proizvede izvoziće se u Nemačku, u Volkswagen - rekao je Gašić.

Navedeno je da će fabrika raditi po konceptu visokog stepena automatizacije i digitalizacije, uz značajno učešće zaposlenih sa visokim obrazovanjem.

Kompanija je najavila i da će na rukovodećim pozicijama biti angažovani isključivo lokalni stručnjaci, piše eKapija.