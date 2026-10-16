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Prema rečima direktora kompanije EXPO 2027 - Danila Jerinića, koji je govorio za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", na ovoj manifestaciji u Beogradu očekuje se učešće blizu 2.000 slovenačkih preduzeća. Procene pokazuju da će projekat u narednoj deceniji generisati ekonomski efekat veći od devet milijardi evra i otvoriti skoro 360.000 novih radnih mesta.

- Uspeh EXPO-a ne merimo samo onim što će se dogoditi tokom tri meseca njegovog trajanja, već onim što ostaje nakon toga - novim poslovnim ugovorima, investicijama koje otvaraju radna mesta, posetiocima koji nam se vraćaju i idejama koje prerastaju u dugoročne projekte. Kada je reč o turizmu, naša očekivanja su velika i zato pozivam građane Slovenije da sledeće godine posete Beograd i budu deo ovog događaja - poručio je Jerinić.

01:49 SRBIJA I SLOVENIJA SPAJAJU SNAGE ZA EXPO 2027: Očekuje se zarada od PREKO 9 MILIJARDI EVRA i čak 360.000 novih radnih mesta Izvor: Kurir televizija

Značaj predstojeće izložbe potvrdila je i slovenačka strana. Predsednik Zanatsko-preduzetničke komore Slovenije Blaž Cvar, naglasio je da je ova saradnja od izuzetne važnosti za tamošnju malu privredu.

- U ime Privredne komore Slovenije, mogu da potvrđim da je ovo od izuzetnog značaja za naše privrednike. Preko informativne tačke i naše komore omogućićemo mnogim preduzetnicima da ostvare saradnju na EXPO-u u Beogradu i time postavimo čvrste temelje za buduće poslovanje. Za malu privredu u Sloveniji ovo je izvanredna prilika - poručio je predstavnik Privredne komore Slovenije.

Promocija u Ljubljani deo je širih aktivnosti na pozicioniranju Srbije kao vodeće turističke i poslovne destinacije u regionu u susret 2027. godini.

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Kurir.rs

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