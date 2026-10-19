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Kuvari tokom smene neprestano probaju hranu - to je sastavni deo njihovog posla. Ipak, kada biraju obrok za sebe, neke restoranske priloge radije preskaču. Razlog nije njihova bezbednost, već to što dobro znaju koliko priprema unapred i dugo držanje na toplom mogu da naruše ukus i teksturu jela.

Naravno, to ne važi za svaki restoran. Kvalitet priloga u velikoj meri zavisi od načina pripreme, organizacije rada u kuhinji i učestalosti poručivanja određenog jela.

Pomfrit od zamrznutog krompira

Industrijski zamrznuti pomfrit koristi se u mnogim ugostiteljskim objektima jer omogućava brzo posluživanje i ujednačen kvalitet. Ipak, oni koji svakodnevno rade sa hranom lako primećuju razliku između takvog pomfrita i onog pripremljenog od sveže isečenog krompira.

Pomfrit je, uz to, najukusniji odmah nakon prženja. Što duže stoji, sve više gubi hrskavost zbog koje ga toliko volimo.

Pirinač koji dugo stoji na toplom

Pirinač može da bude odličan prilog, ali dugim držanjem na toplom gubi ukus i teksturu. U zavisnosti od načina čuvanja, zrna mogu da se isuše ili postanu slepljena i previše mekana.

Zato mnogi, kada imaju mogućnost izbora, prednost daju sveže pripremljenoj porciji.

Grilovano povrće pripremljeno unapred

Tikvice, paprika, patlidžan i drugo povrće sa grila najukusniji su odmah nakon pripreme. Kada se griluju unapred u većim količinama, a zatim podgrevaju, mogu da postanu previše mekani i izgube karakterističnu teksturu.

To samo po sebi ne znači da je povrće loše ili nebezbedno za jelo, već da ukusom i teksturom ne može u potpunosti da parira onom tek skinutom sa grila.

Pire krompir iz instant mešavine

Instant pire je praktično rešenje za restoranske kuhinje koje moraju brzo da posluže veliki broj gostiju. Ipak, njegov ukus i tekstura mogu znatno da se razlikuju od domaćeg pirea, pripremljenog od kuvanog krompira, putera i mleka ili pavlake.

Zato će oni koji dobro poznaju tu razliku radije izabrati sveže pripremljen pire od pravog krompira.

Salata koja je predugo stajala sa prelivom

Kod salate nije presudan samo izbor sastojaka, već i trenutak kada se dodaje preliv. Ako zelena salata dugo stoji začinjena, listovi pod uticajem soli i tečnosti iz preliva gube čvrstinu, hrskavost i svež izgled.

Zato je najbolje da se preliv doda neposredno pre serviranja.

Kako da izaberete svež prilog

Nema razloga da ove priloge unapred otpišete. U dobro organizovanim restoranima priprema unapred deo je svakodnevnog rada, a pravilno čuvanje i kontrola vremena i temperature pomažu da hrana zadrži kvalitet.

Ako vam je svežina posebno važna, pitajte konobara da li se prilog priprema po porudžbini ili unapred.

Zato bi tvrdnja da postoji pet priloga koje "nijedan kuvar neće pojesti" bila preterana. Kuvari jednostavno lakše prepoznaju razliku između tek pripremljenog jela i onog koje je duže čekalo na serviranje, pa će, kada imaju izbor, uglavnom prednost dati svežoj porciji.