Tokom ovog perioda stekao je bogato iskustvo u španskoj i južnoameričkoj kuhinji, što ističe kao jednu od prelomnih tačaka u svojoj karijeri. Godine 2012. počeo je da radi u jednom od najomiljenijih restorana u Majamiju, gde je spojio svetske kuhinje sa svojim turskim korenima. Za samo šest meseci unapređen je u izvršnog šefa kuhinje. Imao je čast da kuva i na događaju "Wine Spectator: Best of the Best" u okviru Miami Food and Wine Festival-a 2015. Usled velikog interesovanja i pažnje koje je njegov rad izazvao, shvatio je da je povratak korenima bio pravi izbor. Takođe je radio na različitim projektima u Čikagu, Njujorku i Hjustonu.