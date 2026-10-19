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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2026. godine.

Zahtevi se podnose u periodu od 19. oktobra do 19. novembra 2026. godine, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u trećem kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2026. godine.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić istakao je da podrška proizvođačima mleka jeste ulaganje u sigurnost snabdevanja, očuvanje stočnog fonda i opstanak porodičnih gazdinstava širom Srbije.

Uvek smo bili uz naše domaćine, jer od njihovog rada zavise i budućnost srpskog sela i prehrambena sigurnost Srbije i dosledno smo poštovali kalendar javnih poziva za podsticaje, koji je prvi put objavljen ove godine, pa tako i sada u predviđenom roku raspisujemo poziv za premiju za mleko za treći kvartal. Time se, kako je naveo, potvrđuje da proizvođači mogu da računaju na državu i podršku u skladu sa najavljenom dinamikom.

Snažno domaće mlekarstvo je strateški interes Srbije, a naš zadatak je da stvaramo uslove da se rad proizvođača isplati i da nove generacije u ovoj proizvodnji vide svoju budućnost, poručio je Glamočić.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku: https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-premiju-za-mleko-2/.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnim veb prezentacijama Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.