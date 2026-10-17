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Vlada Srbije donela je rešenje o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora akcionara između Akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije (EPS), JP Srbijagas Novi Sad i State Oil Company iz Azerbejdžana (SOCAR), radi osnivanja zajedničkog društva za realizaciju projekta razvoja, finansiranja, izgradnje i upravljanja energetskim objektom - gasnom elektranom za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u Nišu.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, prethodno se daje saglasnost na odluku kojom se odobrava zaključenje ugovora akcionara, a koju je doneo Nadzorni odbor Srbijagasa na sednici od 30. septembra 2026. godine.

Vlada Srbije je istovremeno donela i rešenje o davanju saglasnosti na odluku kojom se odobrava zaključenje ugovora akcionara, a koju je donela Skupština EPS-a na sednici od 30. septembra 2026. godine.

Predstavnici EPS-a, Srbijagasa i SOCAR-a potpisali su 30. septembra Ugovor akcionara o razvoju projekta izgradnje gasne elektrane sa kombinovanim ciklusom u Nišu koji podrazumeva i osnivanje zajedničkog privrednog društva, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović rekla je tada da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine.

Potpisani ugovor osim što omogućava osnivanje zajedničkog preduzeća, definiše i komercijalne aspekte projekta i odgovornosti preduzeća nosilaca projekta.

Planirano je da nova gasna elektrana bude snage do 500 MW i da proizvodi električnu i toplotnu energiju, a to će ujedno biti i prvi zajednički projekat EPS-a, Srbijagasa i azerbejdžanskog SOKAR-a i za Srbiju će značiti dodatnu energetsku sigurnost za snabdevanje građana, posebno za razvoj industrije na jugu Srbije.

Prema najavama elektrana bi trebalo biti građena na području između Lalinca i Krušca.