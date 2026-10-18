PROVERITE DA IH I VI MOŽDA NEMATE!

PROVERITE DA IH I VI MOŽDA NEMATE!

Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju

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Počela je grejna sezona, radijatori se zagrevaju, a stanovi i zajedničke prostorije u zgradama postaju topliji, što bubarusima, ali i bubašvabama, može da pruži povoljne uslove za opstanak. Upravo u ovo doba godine pojedini građani primećuju ove neželjene goste u kuhinji, kupatilu, iza frižidera i oko vodovodnih cevi, gde se kriju od svetlosti i pronalaze vlagu i ostatke hrane, pa mnogi pomisle da izlaze iz radijatora, odnosno da ih toplota rasteruje.

Iako grejanje samo po sebi ne izaziva njihovu pojavu, toplota u kombinaciji sa vodom, hranom i skrovitim mestima može da im olakša opstanak, pa je važno na vreme proveriti stan i reagovati ako počnu redovno da se pojavljuju.

Poseban problem je što jedan bubarus koji pretrči preko kuhinjskog poda ne mora da bude jedini. Ovi insekti uglavnom se kriju tokom dana, a aktivniji su noću, zbog čega ih ukućani ponekad primete tek kada se već nastane iza kuhinjskih elemenata, ispod sudopere ili u pukotinama oko instalacija.

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Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika može da smanji rizik od njihove pojave, ali ako ih viđate redovno, samo ribanje poda i prskanje jednog ugla možda neće rešiti problem. Stručna dezinsekcija može da bude neophodna, a njena cena zavisi od kvadrature, vrste tretmana i firme koju angažujete.

Cena dezinsekcionog tretman stana do 100 kvadrata otprilike se kreće od 4.500 do 6.000 dinara, dok neke službe oglašavaju početne cene od oko 2.000 dinara, pa je važno da na početku proverite šta je tačno uključeno u ponudu.

Zašto se bubarusi pojavljuju baš kada zahladni?

Kada temperature napolju padnu, zagrejane zgrade postaju privlačno okruženje za insekte kojima odgovaraju toplota i vlaga. Bubarusi su posebno prilagođeni životu u zatvorenom prostoru, gde tokom cele godine mogu da pronađu odgovarajuće uslove. Ipak, nije tačno da ih radijatori sami po sebi stvaraju ili da se svi bubarusi pojavljuju tek u oktobru. Ako su već prisutni u zgradi, toplota, hrana i skrovišta mogu da im omoguće da nastave da opstaju i razmnožavaju se.

Još jedan razlog zbog kojeg ih ukućani često primete tek kada počne grejna sezona jeste njihova noćna aktivnost. Bubarusi se tokom dana skrivaju u pukotinama i uskim prostorima, a kada se smrači, izlaze u potragu za hranom i vodom. Ako ih viđate i tokom dana ili ih odjednom ima mnogo, to može da bude znak ozbiljnije infestacije, zbog čega bi trebalo detaljnije pregledati stan.

Kuhinja i kupatilo njihova su omiljena mesta

Prvo pregledajte prostor ispod sudopere, iza frižidera i šporeta, unutrašnjost kuhinjskih elemenata i mesta oko vodovodnihcevi.Tu se često nalaze mrvice, masnoća, vlaga i uski prostori u kojima se insekti mogu sakriti. Bubarusi nisu izbirljivi kada je reč o hrani, pa im mogu odgovarati i sitni ostaci koje ukućani ne primećuju tokom svakodnevnog čišćenja.

Kupatila, podrumi i zajedničke prostorijetakođe mogu da budu mesta na kojima se zadržavaju. U stambenim zgradama insekti mogu da prolaze kroz pukotine oko cevi i druge otvore između prostorija, zbog čega nije uvek dovoljno tretirati samo jedan stan. Ako se problem ponavlja, treba proveriti da li dolaze iz zajedničkih delova zgrade ili susednih stanova i, po potrebi, organizovati zajedničku intervenciju.

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Kako da ih sprečite da se nastane u stanu?

Najvažnije je da im uskratite ono što im je potrebno za opstanak. Ne ostavljajte prljavo posuđe i ostatke hrane preko noći, redovno brišite mrvice i masnoću, čuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i odmah uklonite prosutu vodu. Popravite slavine koje cure i obratite pažnju na mesta ispod sudopere, gde se vlaga često zadržava.

Proverite i pukotine oko cevi, lajsni i drugih instalacija kroz koje insekti mogu da ulaze. Lepljive klopke mogu da pomognu da otkrijete gde ih ima najviše, ali ne moraju da budu dovoljne za uklanjanje čitave infestacije. Ako koristite insekticide, strogo pratite uputstvo na proizvodu i vodite računa da preparati ne dođu u kontakt sa hranom, decom ili kućnim ljubimcima.

Kada je vreme da pozovete stručnu službu?

Ako ste videli jednog bubarusa, to ne znači automatski da se u stanu razmnožavaju. Međutim, ako ih viđate iz dana u dan, pronalazite njihove jajne kapsule ili sitne tamne tragove, ili ih primećujete u više prostorija, ne bi trebalo dugo da čekate.

Stručna dezinsekcija može da obuhvati tretiranje odgovarajućim insekticidima ili postavljanje gel-mamaca, u zavisnosti od vrste insekata i mesta na kojima se kriju. Nekada je potrebno ponoviti postupak, pa unapred pitajte službu da li cena uključuje samo jedan dolazak ili i kontrolu i dodatni tretman. U stambenim zgradama važno je utvrditi izvor problema, jer, kao što smo već pomenuli, bubarusi se mogu vratiti ako se tretira samo jedan stan, a u susednim prostorijama i dalje postoje.

Foto: Kurir/T.S.

Pre nego što zakažete dolazak, proverite da li se ponuđena cena dezinsekcije odnosi baš na suzbijanje bubarusa, da li uključuje izlazak na teren i da li se dodatno plaća ponovljeni tretman. Raspitajte se i da li morate da sklonite hranu, ispraznite kuhinjske ormariće ili privremeno napustite stan. Potrebne mere zavise od primenjenog preparata, pa se pridržavajte uputstava stručne službe.

Cena dezinsekcije razlikuje se od grada do grada, ali i od firme do firme, pa građani pre zakazivanja treba dobro da provere cenovnike i uvere se da služba daje garanciju.

U Beogradu se mogu pronaći ponude za tretman protiv bubarusa već od 900 dinara za prostor do 20 kvadrata, dok pojedine službe oglašavaju početne cene od 2.000 dinara.

U Novom Sadu jedan pružalac usluga navodi cenu od 3.900 dinara, što pokazuje koliko raspon može da bude širok. Ipak, konačna cena uglavnom zavisi od površine prostora, stepena infestacije i vrste tretmana.