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Projekat potpune rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje novih objekata Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu poveren je novosadskom "AG institutu". S obzirom na to da se postojeći kompleks gradio duže od jednog veka - pri čemu najstarije zgrade potiču iz dvadesetih godina prošlog veka – glavni cilj ovog poduhvata je da se razuđeni objekti arhitektonski i funkcionalno objedine u jednu modernu, visokoefikasnu celinu.

Nova glavna zgrada i najsavremenija oprema

Centralni fokus projekta, čija ukupna površina iznosi oko 53.000 kvadratnih metara, jeste izgradnja novog bolničkog objekta. Ova zgrada postaće srce celog kompleksa i raspolagaće sa 362 postelje raspoređene na odeljenjima za hitan prijem, poluintenzivnu i intenzivnu negu. Pored najmodernije medicinske opreme, operacioni blok će dobiti i hibridnu salu, koja kombinuje naprednu dijagnostiku sa klasičnom hirurgijom, omogućavajući kompleksne zahvate bez pomeranja pacijenta. Kada se uračuna i proširenje odeljenja onkologije i radiologije, ukupan kapacitet projekta dostiže 412 novih kreveta.

UKS Kragujevac
UKS Kragujevac Foto: Render AG Institut

"Tople veze" i humaniji prostor

Da bi se maksimalno olakšalo kretanje pacijenata, osoblja i prenos medicinskog materijala, novi bolnički blok neće biti izolovan. On će sa starim objektima, poput Urgentnog centra i Poliklinike, biti povezan podzemnim i nadzemnim "toplim vezama“, tako da neće biti potrebe za izlaskom na otvoreno. Kompleks će obilovati zelenim površinama, uključujući i unutrašnji atrijum namenjen za odmor zaposlenih.

UKS Kragujevac
UKS Kragujevac Foto: Render AG Institut

Rešenje za parking i ekološki materijali

Kako bi se rešio problem saobraćaja i rasteretile slobodne površine, u planu je izgradnja otvorene garaže na pet nivoa sa kapacitetom od 325 mesta. Projektanti su posebnu pažnju posvetili ekologiji, pa će se za unutrašnje i spoljašnje radove koristiti materijali koji su energetski efikasni i bezbedni po zdravlje i životnu sredinu.

Investicija i rokovi

UKS Kragujevac
UKS Kragujevac Foto: Render AG Institut

Iako su prvi planovi predviđali početak radova za 2024. godinu, prema novim procenama, prva faza radova bi trebalo da krene 2027. i da se privede kraju 2029. godine. Procenjena vrednost prve faze je 74 miliona evra, dok bi ukupna investicija, ukoliko se uračuna i sva medicinska oprema, mogla dostići oko 110 miliona evra. Završetkom ovog projekta, Kragujevac će konačno dobiti zdravstveni centar usklađen sa najvišim svetskim standardima.

Biznis Kurir

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