Stanica “Beograd Centar” postaje međunarodni granični prelaz! Vlada donela odluku, radiće 24/7
Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju stalnog graničnog prelaza za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe "Beograd - Centar". Otvara se stalni železnički granični prelaz u Beogradu
Kako je objavljeno u Službenom glasniku, otvara se stalni granični prelaz za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe "Beograd - Centar", na železničkoj stanici "Beograd Centar" u glavnom gradu.
Na graničnom prelazu odvijaće se međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe koji ne podleže pregledu inspekcijskih službi, a poslovi iz nadležnosti granične policije i carine obavljaće se neprekidno (24/7), u skladu sa sistemom integrisanog upravljanja granicom u Srbiji.
Odluka je stupila na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku Srbije, odnosno 20. juna, prenele su Novosti pisanje Tanjuga.