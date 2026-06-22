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Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju stalnog graničnog prelaza za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe "Beograd - Centar". Otvara se stalni železnički granični prelaz u Beogradu

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, otvara se stalni granični prelaz za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe "Beograd - Centar", na železničkoj stanici "Beograd Centar" u glavnom gradu.

Na graničnom prelazu odvijaće se međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe koji ne podleže pregledu inspekcijskih službi, a poslovi iz nadležnosti granične policije i carine obavljaće se neprekidno (24/7), u skladu sa sistemom integrisanog upravljanja granicom u Srbiji.