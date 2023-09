Valjevo se okuplja za dobrovoljno davanje krvi: Ovo je 47. akcija dobrovoljnog davanja krvi ove godine!

Stižemo u Valjevo ispred novog lokala koji je namenjen za dobrovoljno davanje krvi. Još nije ni 9 ujutru, a davaoci već čekaju red u malom hodniku. Deluje da nema mesta, a u stvari, svi su nestrpljivi i ne mogu da sede- već su popunili upitnik i čekaju svoj red.

Nov je prostor pa ga i ekipa Instituta prilagođava da bude što komotniji, sve vri kao u košnici. Bojažljivo pitamo davaoce da li im se sviđa sveže okrečen i brendiran prostor i odgovori koje dobijamo su različiti. Ne vole svi ljudi promene, ali većinom su zadovoljni, posebno pažnjom koju ovde dobijaju.

Radovan Trifunović foto: Promo

Snezana Jakovljević (58) je dala krv osmi put. Zaposlena je i žuri na posao, redovno daje krv, uvek s prijateljicom i kaže: “Mogli biste malo da nam pomognete da dobijemo koji dan više kada damo krv”.

Radovan Trifunović ističe da sa svojih 26 godina ima 28 davanja i da će uskoro prestići tatu koji je nekadašnji davalac krvi sa 50 davanja. Ponosan je i na novi prostor Crvenog krsta za davanje krvi i poziva i druge Valjevce da se odazovu akciji.

Nemanja Tešić foto: Promo

Od 10:30 više nema gužve, tek po neki krevet bude pun. Među davaocima je i Tešić Nemanja, 1992. godište iz Osečine koji radi u Valjevu i kome je danas deveti put da daje krv. Njegova jedinica krvi je dvehiljadita ove godine u Valjevu pa je Crveni krst Valjevo to želeo da obeleži uz fotografiju. Nemanja se smeška, drago mu je, ali je i malo zbunjen, kaže da žuri na posao, daje krv zato što je to zdravo i obećava da će ovih dana svratiti do Crvenog krsta.

Sekretar Crvenog krsta Aleksandar Tomić umoran, ali zadovoljan. Na kraju akcije kaže: "Ovo nam je 47. akcija dobrovoljnog davanja krvi ove godine".