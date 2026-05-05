U svetu u kojem algoritmi postaju sve moćniji, čovek ne gubi svoju ulogu, već je nužno redefiniše, to je ključna poruka poslata sa Future & AI summita 2026, koji je danas održan u Ložionici.

Zaključak panelista bio je da veštačka inteligencija (AI) ne može u potpunosti da zameni čoveka, iako evidentno menja način na koji se stvara, odlučuje i razume svet. Upravo zato, budućnost ne pripada tehnologiji, već ljudima koji znaju kako da je koriste.

“Tokom veoma intenzivnih diskusija u kojima su učestvovali međunarodni eksperti, tehnološki lideri i futuristi, činjenica oko koje se slažu jesu da svet ulazi u fazu ubrzane transformacije, u kojoj se pravila menjaju brže nego ikada ranije. AI nužno menja i tržište rada, prosvetu, zdravstvo, biznis, a ključno postaje koliko brzo će pojedinci, institucije i sistemi moći da se prilagode promenama. Poseban fokus bio je na ulozi čoveka u svetu algoritama, gde je zaključeno da tehnologija neće zameniti ljude, ali hoće one koji je ne razumeju i ne koriste. U tom kontekstu, profesije se ne gase, ali se redefinišu. Otpor promenama će naravno imati svoju cenu, dok će oni koji prihvate novu realnost i razvijaju veštine rada uz veštačku inteligenciju biti nosioci razvoja”, rekao je Miloš Jovanović, osnivač Future & AI summita i kreator

Kampster AI platforme.

Prema njegovim rečima, danas se ne menjaju samo alati, već se pre svega menja način razmišljanja.

“U svetu u kojem informacije generišu algoritmi, ključna veština postaje sposobnost da ih razumemo, tumačimo i primenimo. Kroz primere iz medicine, obrazovanja i IT sektora, danas smo se uverili da AI već donosi konkretne rezultate, od preciznije dijagnostike, preko personalizovanog učenja, do radikalnog povećanja produktivnosti u razvoju softvera. Istovremeno, otvorena su i važna pitanja odgovornosti, etike i bezbednosti podataka, koja će u narednom periodu zahtevati širi društveni dijalog”, rekao je Jovanović.

Future & AI Summit 2026 potvrdio je da se nalazimo na početku nove faze razvoja, u kojoj će sposobnost prilagođavanja biti ključna konkurentska prednost, kako za pojedince, tako i za organizacije i države.