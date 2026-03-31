Kompanija Fashion Company d.o.o. Beograd uspešno je realizovala emisiju dugoročnih dinarskih obveznica u ukupnom iznosu od 8,45 milijardi RSD (približno 72 miliona evra), sa ciljem finansiranja daljeg razvoja kompanije i unapređenja fleksibilnosti u upravljanju kapitalom. Kao vodeća kompanija u oblasti modne maloprodaje u regionu, Fashion Company će prikupljena sredstva usmeriti na širenje maloprodajne mreže, digitalizaciju poslovanja, kao i finansiranje obrtnog kapitala i refinansiranje postojećih obaveza.

U pitanju je emisija obaveznica Fashion Company u okviru programa koji se sprovodi uz podršku Svetske banke kroz inicijativu „Market-Relevant Roadmap“,što predstavlja važan korak u razvoju tržišta korporativnih obveznica u Srbiji. Tim povodom, na Beogradskoj berzi održana je „Ring the Bell“ ceremonija, kojom je simbolično obeležen početak trgovanja ovim obveznicama na Open Market segmentu, namenjenom kvalifikovanim investitorima.

„Izražavamo veliko zadovoljstvo povodom uspešno realizovane emisije korporativnih obveznica. Globalni finansijski instrumenti ponekad zahtevaju više vremena za prihvatanje na lokalnom tržištu, ali kroz ovakve inicijative gradimo stabilnije i tržišno relevantnije finansijsko okruženje u Srbiji. Ovakva vrsta finansijskog aranžmana će omogućiti nastavak ekspanzivnog i održivog razvoja Fashion Company kako na domaćem tržištu tako i u regionu“, poručio je Stefan Babović, generalni direktor Fashion Company.

Ova emisija dodatno potvrđuje rastući značaj alternativnih izvora finansiranja i otvara prostor za nove slične inicijative na domaćem tržištu.

Fashion Company je u privatnom vlasništvu Milije Babovića, koji zajedno sa porodicom upravlja strateškim razvojem i poslovnim odlukama. Sa dugogodišnjim iskustvom u modnoj industriji i upravljanju maloprodajnim brendovima, vlasnici kontinuirano investiraju u širenje maloprodajne mreže, e-trgovine i digitalizaciju poslovanja.

Fashion Company se bavi uvozom i distribucijom tekstilne konfekcije, obuće i kozmetike kroz maloprodaju, veleprodajnu i elektronsku mrežu. Grupa predstavlja najveći maloprodajni lanac za modne brendove u regionu, sa 155 maloprodajnih objekata u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji,Severnoj Makedoniji i Sloveniji.