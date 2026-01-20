Slušaj vest

Januar, mada „najduži mesec u godini“ zbog svih praznika i slavlja koji se baš tada dešavaju, je mesec novih početaka i velikih odluka. Upravo zato, kada se planovi, želje i obaveze sretnu na samom početku godine, važno je imati pouzdanu finansijsku podršku. Za sve predviđene i nepredviđene situacije koje ovaj period donosi, kao i novogodišnje odluke koje ste stavili na svoje lične liste, AikBank nudi praktično rešenje – keš kredit bez dostavljanja dokumentacije.

AikBank je svojim klijentima omogućila da dođu do dodatnih sredstava bez potrebe za prikupljanjem dokumenata. Dovoljno je da u najbližu filijalu AikBank dođete samo sa ličnom kartom i banka će za vas i uz vašu saglasnost prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, a ako su svi uslovi ispunjeni, novac može biti na vašem računu već za sat vremena.

AikBank keš kredit se odobrava bez učešća i depozita i to u iznosima od 200.000 do 5.000.000 dinara, uz fiksnu kamatnu stopu od EKS 7,83% uz prenos dela zarade u AikBank i rok otplate do 71 mesec.

Kako je podrška u donošenju odluke veoma važna, AikBank savetnici su vam na raspolaganju u preko 110 filijala u 56 gradova u Srbiji kako biste svoje finansijske potrebe na najbolji način prilagodili svojim mogućnostima.

Više informacija pronađite na aikbank.rs ili u najbližoj AikBank filijali.