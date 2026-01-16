Klijenti ALTA Banke iz kategorije pravnih lica od sada mogu da upravljaju fakturama direktno iz svojih bankarskih aplikacija. Nova funkcionalnost u mBiz i eBiz servisima omogućava pregled i plaćanje faktura uz besplatnu integraciju sa Sistemom Elektronskih Faktura (SEF). Rešenje je osmišljeno tako da poslovanje učini brzim, jednostavnim i bez dodatnih troškova.

Na taj način eliminisana je potreba za ručnim unosom podataka i „copy–paste“ procedurama, čime se smanjuje rizik od grešaka i štedi dragoceno vreme. Aktivacija traje manje od dva minuta i dostupna je svim klijentima koji koriste sistem eFaktura i imaju kreiran API ključ. Proces plaćanja obavlja se u okviru bankarske aplikacije, uz primenu najviših standarda zaštite podataka i višeslojne autentifikacije, a integracija je potpuno besplatna. ALTA Banka nastavlja da podržava privredu inovativnim digitalnim rešenjima koja ubrzavaju i automatizuju finansijske procese. Integracija eFaktura u mBiz i eBiz aplikacije predstavlja važan korak ka potpunoj automatizaciji poslovanja i jačanju transparentnosti. ALTA Banka je posvećena razvoju digitalnih rešenja koja olakšavaju poslovanje i donose veću dostupnost i sigurnost. Kao jedna od najdostupnijih banaka na tržištu, ALTA Banka svojim klijentima pruža fleksibilnost – ekspoziture rade radnim danima od 09 do 20 časova, a vikendom do 17 časova.