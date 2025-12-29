Slušaj vest

Ne govorimo o viziji. Govorimo o projektu koji već stoji pred vama.

Delta District danas se vidi golim okom – iz dana u dan raste, menja siluetu Novog Beograda i potvrđuje ono što kupci već prepoznaju: reč je o jednom od najkvalitetnijih i najozbiljnijih projekata na tržištu, koji se realizuje u skladu sa jasno definisanim planovima i postavljenim rokovima.

Dok se drugi projekti oslanjaju na render i VR, ovde pogled ide ka gore.

Na gotovo 40% realizacije, na 80 metara visine, sa pet kranova koji istovremeno rade, dinamika gradnje je jasna poruka – rokovi su stvarni, a investicija sigurna.

Iza spoljašnjeg utiska stoji pažljivo promišljen kvalitet. Svi prozori i stakleni paneli specijalno su izrađeni za ovaj projekat i sačinjeni od troslojnog niskoemisionog stakla renomiranog proizvođača AGC, u kombinaciji sa SCHÜCO aluminijumskim profilima, što obezbeđuje visoku energetsku efikasnost, stabilne performanse i dugotrajnost. Fasadni sistem je do 50% energetski efikasniji u odnosu na standardne fasade dostupne na tržištu.

Rezultat su svetli, energetski efikasni i akustički zaštićeni poslovni i rezidencijalni apartmani, prilagođeni savremenom načinu života, sa savremenim sistemima ventilacije i održivim rešenjima koja se osećaju svakog dana.

Delta District će ujedno biti jedini projekat na tržištu sa oba međunarodna sertifikata – WELL i LEED, što dodatno potvrđuje fokus na kvalitet života, zdravlje i dugoročnu vrednost.

U završnoj fazi ponude posebno se izdvaja ograničen broj potpuno opremljenih jednosobnih rezidencijalnih apartmana, osmišljenih kao idealne investicione jedinice. Upravo za njih interesovanje je trenutno najizraženije – jer tržište jasno prepoznaje ono što je retko i spremno.

Ne morate da verujete na reč.

Pogledajte najnoviji dron snimak.

Foto: Promo

Delta District je već tu – i upravo zato se o njemu danas govori.