Ko­m­pa­ni­ja dm dro­ge­rie ma­r­kt je pre­po­zna­ta kao jed­na od dru­štve­no na­ja­n­ga­žo­va­ni­jih u Sr­bi­ji. Ka­ko izgle­da va­ša fi­lo­zo­fi­ja dru­štve­ne od­go­vor­nos­ti i na ko­ji na­čin taj an­ga­žman fu­n­k­cio­ni­še pa­ra­le­l­no s tr­go­vi­nom kao va­šom osnov­nom de­lat­no­šću?

Ko­m­pa­ni­ja dm je od sa­mog po­če­t­ka po­slo­va­nja u Sr­bi­ji izgra­di­la fi­lo­zo­fi­ju da po­slov­ni uspeh i dru­štve­na od­go­vor­nost ne sto­je u su­pro­t­nos­ti, već na­pro­tiv, oni mo­ra­ju ra­sti za­jed­no. Kao ko­m­pa­ni­ja, ve­ru­je­mo da je uspeh du­go­ro­č­no odr­živ sa­mo ako se vo­di ra­ču­na o lju­di­ma, za­jed­ni­ci i oko­li­ni. To zna­či da, ia­ko je na­ša pri­mar­na po­slov­na de­lat­nost ve­za­na za tr­go­vi­nu, upo­re­do ula­že­mo u lo­kal­nu za­jed­ni­cu u vi­du ra­zli­či­tih ini­ci­ja­ti­va i do­na­ci­ja - bi­lo da je reč o no­v­ča­noj ili rob­noj po­dr­šci - ka­ko bi­smo do­pri­ne­li do­bro­bi­ti za­jed­ni­ce. Na taj na­čin dm pre­ra­sta okvi­re dro­ge­ri­j­skog la­n­ca, on pos­ta­je svo­je­vr­stan par­t­ner za­jed­ni­ci i omi­lje­ni ko­m­ši­ja. Upra­vo ta po­sve­će­nost hu­ma­nim vred­nos­ti­ma i dru­štve­noj od­go­vor­nos­ti, pa­ra­le­l­no s po­slo­va­njem, či­ni te­me­lj na­šeg iden­ti­te­ta.

Odr­ži­vost je sve va­žni­ji deo va­šeg po­slo­va­nja - od odr­ži­vog aso­r­ti­ma­na do pr­vog za­jed­ni­č­kog izve­šta­ja o odr­ži­vos­ti za svih 14 ze­ma­lja dm Gru­pe. Šta po­dra­zu­me­va vaš pri­stup ovoj te­mi i ko­li­ko su vam va­žni pro­je­k­ti po­put ko­n­ku­r­sa {ZA­J­E­D­NO} za odr­ži­ve ide­je?



Te­ži­mo to­me da na­šu po­slov­nu fi­lo­zo­fi­ju u kon­te­k­stu te­me odr­ži­vos­ti pre­to­či­mo u ko­n­kre­t­ne ak­ci­je ko­je će do­ne­ti du­go­ro­č­ni bo­lji­tak. To se ogle­da i u ra­zvo­ju odr­ži­vog aso­r­ti­ma­na, pu­tem pa­žlji­vo bi­ra­nih proi­zvo­da sa eko­lo­ški pri­hva­tlji­vi­jim sa­sta­vi­ma, am­ba­la­žom i ja­sno ozna­če­nim odr­ži­vim ka­ra­k­te­ri­sti­ka­ma, ali i u dru­štve­no od­go­vor­nim ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je ima­ju ši­ri uti­caj. Ta­ko­đe, pro­je­k­te po­put ko­n­ku­r­sa {ZA­J­E­D­NO} za odr­ži­ve ide­je krei­ra­mo i rea­li­zu­je­mo ka­ko bi­smo pru­ži­li pri­li­ku i po­dr­šku svi­ma ko­ji ima­ju vi­zi­ju bo­lje i zdra­vi­je bu­du­ć­nos­ti. Dru­gim re­či­ma, naš pri­mar­ni in­te­res ni­je sa­mo da rea­li­zu­je­mo do­na­ci­je već i da pod­sta­k­ne­mo dru­ge da pro­mi­šlja­ju o odr­ži­vos­ti, eko­lo­gi­ji i od­go­vor­nom ži­vo­tu. Ta­kav pri­stup nam po­ma­že da odr­ži­vost in­te­gri­še­mo u sa­mu su­šti­nu na­šeg po­slo­va­nja i ti­me da­mo ve­ći do­pri­nos za­jed­ni­ci u ko­joj po­slu­je­mo.

Gi­vi­ng Fri­day je pos­tao pre­po­zna­tlji­vi si­m­bol ko­m­pa­ni­je dm. Ka­ko je na­sta­la ide­ja da „cr­ni pe­tak“ pre­tvo­ri­te u pra­znik do­brih de­la i ka­kvi su re­zu­l­ta­ti ove ini­ci­ja­ti­ve, po­put na­j­no­vi­je do­na­ci­je Na­rod­nim ku­hi­nja­ma Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je?

Ide­ja da „cr­ni pe­tak“, ina­če po­znat po sni­že­nji­ma i ma­sov­noj ku­po­vi­ni, pre­tvo­ri­mo u dan do­brih de­la po­te­kla je iz že­lje da po­ka­že­mo dru­ga­či­ji put: da pro­fit i po­pu­sti ni­su je­di­na vred­nost, već da de­lo­va­nje mo­že da ima i so­ci­jal­nu di­men­zi­ju. Upra­vo ta­ko je i na­sta­la ide­ja ve­za­na za Gi­vi­ng Fri­day.

Ove go­di­ne smo, pri­me­ra ra­di, za­hva­lju­ju­ći ku­p­ci­ma ko­ji su pre­po­zna­li zna­čaj po­me­nu­te ak­ci­je, tim po­vo­dom do­ni­ra­li 7.405.488 di­na­ra Na­rod­nim ku­hi­nja­ma Cr­ve­nog kr­sta Sr­bi­je, što je zna­tan do­pri­nos obez­be­đi­va­nju obro­ka na­ju­gro­že­ni­jim gra­đa­ni­ma. Za nas, Gi­vi­ng Fri­day ni­je jed­no­krat­na ka­m­pa­nja, već je to tra­di­ci­ja so­li­dar­nos­ti ko­ja po­ve­zu­je ku­p­ce, za­jed­ni­cu i ko­m­pa­ni­ju i po­ka­zu­je da bi sva­ka ku­po­vi­na tre­ba­lo da ima vi­ši smi­sao.

Foto: Promo

Ko­m­pa­ni­ja dm je pro­gla­še­na za po­slo­da­v­ca go­di­ne. Šta za vas zna­či ovo priz­na­nje i na ko­ji na­čin se nje­go­va vred­nost odra­ža­va na va­še CSR ak­ti­v­nos­ti, ku­l­tu­ru po­dr­ške i bri­ge o lju­di­ma?

Pre­sti­žno priz­na­nje za dm kao po­slo­da­v­ca go­di­ne (Top 100 Em­plo­yer Bran­ds Sr­bi­ja 2025/2026) i pr­vo me­sto u ka­te­go­ri­ji po­tvr­đu­ju da na­ša po­sve­će­nost za­po­sle­ni­ma ni­je sa­mo reč, već je to i pri­stup ko­ji do­sled­no pri­me­nju­je­mo. Za nas, pre sve­ga, ovo priz­na­nje zna­či da ku­l­tu­ra po­dr­ške, po­što­va­nja i ra­zvo­ja ti­mo­va ko­ju ne­gu­je­mo u otvo­re­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, po­dr­škom za­po­sle­ni­ma i ula­ga­njem u nji­hov na­pre­dak, ima ko­n­kre­t­ne re­zu­l­ta­te i pre­po­zna­tlji­vost na dru­štve­nom i tr­ži­šnom ni­vou. Jer kad su za­po­sle­ni mo­ti­vi­sa­ni i ose­ća­ju da su deo ko­m­pa­ni­je ko­ja vo­di ra­ču­na o lju­di­ma, to se on­da re­fle­k­tu­je i u de­lo­va­nju ko­m­pa­ni­je pre­ma za­jed­ni­ci. Na taj na­čin, CSR ni­je sa­mo ko­r­po­ra­ti­v­na oba­ve­za, već je i deo na­še od­go­vor­nos­ti. Da­kle, ovo priz­na­nje za nas pred­sta­vlja po­tvr­du da su vred­nos­ti na ko­ji­ma za­sni­va­mo po­slo­va­nje ko­m­pa­ni­je dm do­sled­no pri­su­t­ne i u pra­k­si, i da, s tim u ve­zi, tre­ba na­sta­vi­ti u istom pra­v­cu.

Vaš kon­ti­nui­ra­ni rad sa si­gu­r­nim ku­ća­ma i dru­gim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je po­dr­ža­va­ju že­ne ta­ko­đe je pre­po­zna­tljiv deo dm iden­ti­te­ta. Ka­ko izgle­da ta po­dr­ška u pra­k­si i za­što vam je va­žno da že­ne u kriz­nim si­tua­ci­ja­ma zna­ju da ni­su sa­me?

Jed­na od va­žnih ka­ri­ka na­še dru­štve­no od­go­vor­ne po­li­ti­ke je­ste kon­ti­nui­ra­na po­dr­ška že­na­ma - po­se­b­no oni­ma ko­je se na­la­ze u te­škim ži­vo­t­nim si­tua­ci­ja­ma - u sa­ra­d­nji sa si­gu­r­nim ku­ća­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma za za­šti­tu že­na. U su­šti­ni, to po­dra­zu­me­va da dm svo­jim donacijama, rob­nom i no­v­ča­nom po­dr­škom, kao i ka­m­pa­nja­ma za osna­ži­va­nje i po­moć, že­li da izra­zi po­sve­će­nost sva­kom čla­nu zajednice.

Poseb­no me­sto u toj po­dr­šci ima­ju tra­di­cio­nal­ne osmo­mar­to­v­ske do­na­ci­je. Ta­ko je to­kom 2025. go­di­ne ova ini­ci­ja­ti­va obu­hva­ti­la uku­p­no 10 sigu­r­nih ku­ća, do­na­ci­je u vred­nos­ti od go­to­vo mi­lion di­na­ra, kao vid ko­n­kre­t­ne po­mo­ći, ali i ja­sne po­ru­ke so­li­dar­nos­ti že­na­ma ko­je se suo­ča­va­ju s na­si­ljem i nei­zve­sno­šću. Za nas je va­žno da že­ne u kriz­nim tre­nu­ci­ma zna­ju da ni­su sa­me i da na­ša ko­m­pa­ni­ja s me­na­džmen­tom ko­ji či­ni vi­še od 68 % že­na bu­de ne­ko ko im pru­ža ko­n­kre­t­nu po­moć. Ti­me že­li­mo da za­jed­ni­ca i dru­štvo na­pre­du­ju za­jed­no, uz nei­zos­tav­no pri­su­t­ne vred­nos­ti kao što su so­li­dar­nost i ra­zu­me­va­nje.

Jed­na od spe­ci­fi­č­nos­ti ko­m­pa­ni­je dm su do­na­ci­je po­vo­dom otva­ra­nja i re­no­vi­ra­nja pro­dav­ni­ca, što vas izdva­ja od dru­gih tr­go­vin­skih la­na­ca. Ka­ko bi­ra­te ko­me ove do­na­ci­je idu i zbog če­ga vam je va­žno da sva­ki no­vi po­če­tak u po­slo­va­nju bu­de pra­ćen i po­dr­škom za­jed­ni­ci?

Sva­ko otva­ra­nje ili re­no­vi­ra­nje pro­dav­ni­ce u ko­m­pa­ni­ji dm za nas ni­je sa­mo po­slov­ni po­du­hvat već i pri­li­ka da udru­že­no sa za­jed­ni­com stva­ra­mo bo­lje su­tra. Ve­ru­je­mo da naš po­sao ni­je sa­mo pru­ža­nje proi­zvo­da, već i ula­ga­nje u lju­de i me­sta ko­ja nas okru­žu­ju. Ta­ko, kad otva­ra­mo ili osve­ža­va­mo na­še pro­dav­ni­ce ši­rom Sr­bi­je, po­sve­će­ni smo to­me da ti tre­nu­ci bu­du ne­što mno­go vi­še od pu­kog do­ga­đa­ja. Kroz pa­žlji­vo osmi­šlje­ne do­na­ci­je i du­go­ro­č­nu sa­ra­d­nju sa usta­no­va­ma ko­je sva­kod­ne­v­no po­ma­žu lju­di­ma u iza­zov­nim ži­vo­t­nim si­tua­ci­ja­ma že­li­mo da bu­de­mo deo po­zi­ti­v­nih pro­me­na i da za­jed­no gra­di­mo svet u ko­jem sva­ko ima šan­su za dos­to­jan­stven ži­vot. Na­ša za­jed­ni­č­ka pri­ča ne me­ri se sa­mo bro­jem pro­dav­ni­ca već i sr­ci­ma ko­ja ku­ca­ju u nji­ma i ži­vo­ti­ma ko­je za­jed­no me­nja­mo na­bo­lje.



To­kom go­di­ne rea­li­zu­je­te i mno­go­bro­j­ne rob­ne do­na­ci­je. Ko­li­ko je va­žna kon­ti­nui­ra­na po­dr­ška ra­zli­či­tim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i šta bi­ste izdvo­ji­li kao na­j­zna­ča­j­ni­je pri­me­re?

Ve­ru­je­mo da pra­va po­dr­ška ima smi­sla tek kad je stal­na, do­sled­na i iskre­na, jer sa­mo ta­ko mo­že da do­pri­ne­se pro­me­ni ko­ja tra­je. Ona je izraz na­še od­go­vor­nos­ti i že­lje da kon­ti­nui­ra­nim an­ga­žma­nom po­mo­g­ne­mo usta­no­va­ma či­ji rad me­nja dru­štvo na­ bo­lje. S tim u ve­zi, dm je to­kom go­di­ne do­ni­rao opre­mu i osnov­na sred­stva bro­j­nim do­mo­vi­ma za de­cu, usta­no­va­ma so­ci­jal­ne za­šti­te i or­ga­ni­za­ci­ja­ma za za­šti­tu ži­vo­ti­nja - pri­me­ra ra­di, do­ni­ra­li smo vi­še od 20 pa­le­ta ro­be za ži­vo­ti­nje. Sve ta­kve ak­ti­v­nos­ti rea­li­zo­va­ne to­kom ove go­di­ne po­djed­na­ko vred­nu­je­mo, jer ve­ru­je­mo da sva­ki ge­st, ma ko­li­ko de­lo­vao ma­li, ima zna­ča­jan uti­caj na dru­štvo u ce­li­ni i pred­sta­vlja pod­strek za da­lji rad po­me­nu­tih usta­no­va.

Di­gi­tal­ni fo­r­ma­ti i ino­va­ci­je pos­ta­ju sve va­žni­ji deo sa­vre­me­nog, odr­ži­vog po­slo­va­nja, ali i alat za ja­ča­nje dru­štve­ne od­go­vor­nos­ti. Ka­ko u ko­m­pa­ni­ji dm ra­z­mi­šlja­te o ulo­zi te­h­no­lo­gi­je i di­gi­tal­nih pla­t­fo­r­mi u da­ljem ra­zvo­ju hu­ma­ni­tar­nih i odr­ži­vih ini­ci­ja­ti­va, i u kom pra­v­cu vi­di­te nji­ho­vu evo­lu­ci­ju u na­red­nom pe­rio­du?