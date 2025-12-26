Uspeh je dugoročno održiv samo ako se vodi računa o ljudima, zajednici i okolini
Kompanija dm drogerie markt je prepoznata kao jedna od društveno najangažovanijih u Srbiji. Kako izgleda vaša filozofija društvene odgovornosti i na koji način taj angažman funkcioniše paralelno s trgovinom kao vašom osnovnom delatnošću?
Kompanija dm je od samog početka poslovanja u Srbiji izgradila filozofiju da poslovni uspeh i društvena odgovornost ne stoje u suprotnosti, već naprotiv, oni moraju rasti zajedno. Kao kompanija, verujemo da je uspeh dugoročno održiv samo ako se vodi računa o ljudima, zajednici i okolini. To znači da, iako je naša primarna poslovna delatnost vezana za trgovinu, uporedo ulažemo u lokalnu zajednicu u vidu različitih inicijativa i donacija - bilo da je reč o novčanoj ili robnoj podršci - kako bismo doprineli dobrobiti zajednice. Na taj način dm prerasta okvire drogerijskog lanca, on postaje svojevrstan partner zajednici i omiljeni komšija. Upravo ta posvećenost humanim vrednostima i društvenoj odgovornosti, paralelno s poslovanjem, čini temelj našeg identiteta.
Održivost je sve važniji deo vašeg poslovanja - od održivog asortimana do prvog zajedničkog izveštaja o održivosti za svih 14 zemalja dm Grupe. Šta podrazumeva vaš pristup ovoj temi i koliko su vam važni projekti poput konkursa {ZAJEDNO} za održive ideje?
Težimo tome da našu poslovnu filozofiju u kontekstu teme održivosti pretočimo u konkretne akcije koje će doneti dugoročni boljitak. To se ogleda i u razvoju održivog asortimana, putem pažljivo biranih proizvoda sa ekološki prihvatljivijim sastavima, ambalažom i jasno označenim održivim karakteristikama, ali i u društveno odgovornim inicijativama koje imaju širi uticaj. Takođe, projekte poput konkursa {ZAJEDNO} za održive ideje kreiramo i realizujemo kako bismo pružili priliku i podršku svima koji imaju viziju bolje i zdravije budućnosti. Drugim rečima, naš primarni interes nije samo da realizujemo donacije već i da podstaknemo druge da promišljaju o održivosti, ekologiji i odgovornom životu. Takav pristup nam pomaže da održivost integrišemo u samu suštinu našeg poslovanja i time damo veći doprinos zajednici u kojoj poslujemo.
Giving Friday je postao prepoznatljivi simbol kompanije dm. Kako je nastala ideja da „crni petak“ pretvorite u praznik dobrih dela i kakvi su rezultati ove inicijative, poput najnovije donacije Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije?
Ideja da „crni petak“, inače poznat po sniženjima i masovnoj kupovini, pretvorimo u dan dobrih dela potekla je iz želje da pokažemo drugačiji put: da profit i popusti nisu jedina vrednost, već da delovanje može da ima i socijalnu dimenziju. Upravo tako je i nastala ideja vezana za Giving Friday.
Ove godine smo, primera radi, zahvaljujući kupcima koji su prepoznali značaj pomenute akcije, tim povodom donirali 7.405.488 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije, što je znatan doprinos obezbeđivanju obroka najugroženijim građanima. Za nas, Giving Friday nije jednokratna kampanja, već je to tradicija solidarnosti koja povezuje kupce, zajednicu i kompaniju i pokazuje da bi svaka kupovina trebalo da ima viši smisao.
Kompanija dm je proglašena za poslodavca godine. Šta za vas znači ovo priznanje i na koji način se njegova vrednost odražava na vaše CSR aktivnosti, kulturu podrške i brige o ljudima?
Prestižno priznanje za dm kao poslodavca godine (Top 100 Employer Brands Srbija 2025/2026) i prvo mesto u kategoriji potvrđuju da naša posvećenost zaposlenima nije samo reč, već je to i pristup koji dosledno primenjujemo. Za nas, pre svega, ovo priznanje znači da kultura podrške, poštovanja i razvoja timova koju negujemo u otvorenoj komunikaciji, podrškom zaposlenima i ulaganjem u njihov napredak, ima konkretne rezultate i prepoznatljivost na društvenom i tržišnom nivou. Jer kad su zaposleni motivisani i osećaju da su deo kompanije koja vodi računa o ljudima, to se onda reflektuje i u delovanju kompanije prema zajednici. Na taj način, CSR nije samo korporativna obaveza, već je i deo naše odgovornosti. Dakle, ovo priznanje za nas predstavlja potvrdu da su vrednosti na kojima zasnivamo poslovanje kompanije dm dosledno prisutne i u praksi, i da, s tim u vezi, treba nastaviti u istom pravcu.
Vaš kontinuirani rad sa sigurnim kućama i drugim organizacijama koje podržavaju žene takođe je prepoznatljiv deo dm identiteta. Kako izgleda ta podrška u praksi i zašto vam je važno da žene u kriznim situacijama znaju da nisu same?
Jedna od važnih karika naše društveno odgovorne politike jeste kontinuirana podrška ženama - posebno onima koje se nalaze u teškim životnim situacijama - u saradnji sa sigurnim kućama i organizacijama za zaštitu žena. U suštini, to podrazumeva da dm svojim donacijama, robnom i novčanom podrškom, kao i kampanjama za osnaživanje i pomoć, želi da izrazi posvećenost svakom članu zajednice.
Posebno mesto u toj podršci imaju tradicionalne osmomartovske donacije. Tako je tokom 2025. godine ova inicijativa obuhvatila ukupno 10 sigurnih kuća, donacije u vrednosti od gotovo milion dinara, kao vid konkretne pomoći, ali i jasne poruke solidarnosti ženama koje se suočavaju s nasiljem i neizvesnošću. Za nas je važno da žene u kriznim trenucima znaju da nisu same i da naša kompanija s menadžmentom koji čini više od 68 % žena bude neko ko im pruža konkretnu pomoć. Time želimo da zajednica i društvo napreduju zajedno, uz neizostavno prisutne vrednosti kao što su solidarnost i razumevanje.
Jedna od specifičnosti kompanije dm su donacije povodom otvaranja i renoviranja prodavnica, što vas izdvaja od drugih trgovinskih lanaca. Kako birate kome ove donacije idu i zbog čega vam je važno da svaki novi početak u poslovanju bude praćen i podrškom zajednici?
Svako otvaranje ili renoviranje prodavnice u kompaniji dm za nas nije samo poslovni poduhvat već i prilika da udruženo sa zajednicom stvaramo bolje sutra. Verujemo da naš posao nije samo pružanje proizvoda, već i ulaganje u ljude i mesta koja nas okružuju. Tako, kad otvaramo ili osvežavamo naše prodavnice širom Srbije, posvećeni smo tome da ti trenuci budu nešto mnogo više od pukog događaja. Kroz pažljivo osmišljene donacije i dugoročnu saradnju sa ustanovama koje svakodnevno pomažu ljudima u izazovnim životnim situacijama želimo da budemo deo pozitivnih promena i da zajedno gradimo svet u kojem svako ima šansu za dostojanstven život. Naša zajednička priča ne meri se samo brojem prodavnica već i srcima koja kucaju u njima i životima koje zajedno menjamo nabolje.
Tokom godine realizujete i mnogobrojne robne donacije. Koliko je važna kontinuirana podrška različitim organizacijama i šta biste izdvojili kao najznačajnije primere?
Verujemo da prava podrška ima smisla tek kad je stalna, dosledna i iskrena, jer samo tako može da doprinese promeni koja traje. Ona je izraz naše odgovornosti i želje da kontinuiranim angažmanom pomognemo ustanovama čiji rad menja društvo na bolje. S tim u vezi, dm je tokom godine donirao opremu i osnovna sredstva brojnim domovima za decu, ustanovama socijalne zaštite i organizacijama za zaštitu životinja - primera radi, donirali smo više od 20 paleta robe za životinje. Sve takve aktivnosti realizovane tokom ove godine podjednako vrednujemo, jer verujemo da svaki gest, ma koliko delovao mali, ima značajan uticaj na društvo u celini i predstavlja podstrek za dalji rad pomenutih ustanova.
Digitalni formati i inovacije postaju sve važniji deo savremenog, održivog poslovanja, ali i alat za jačanje društvene odgovornosti. Kako u kompaniji dm razmišljate o ulozi tehnologije i digitalnih platformi u daljem razvoju humanitarnih i održivih inicijativa, i u kom pravcu vidite njihovu evoluciju u narednom periodu?
Digitalne platforme i moderni formati komunikacije za nas nisu samo marketinški alat, već su i sredstva kojima možemo da dopremo do ljudi, inspirišemo ih i uključimo u zajedničke inicijative. Na primer, digitalnim kanalima i komunikacijom možemo da podižemo svest, povezujemo zajednicu i omogućimo lakšu realizaciju humanitarnih akcija. Na primer, preko platforme dmLIVE prikupljena je donacija u iznosu od 3.038.609,00 dinara, namenjena podršci domovima za decu i omladinu bez roditeljskog staranja. Na ovaj način, digitalni format dobija jasnu humanitarnu svrhu i merljiv društveni efekat, a naša je želja da nastavimo sa unapređivanjem ove dimenzije i u narednim godinama, koristeći tehnologiju kao most ka zajednici i priliku da svi koji žele da pomognu imaju mogućnost da to učine jednostavno, brzo i transparentno. Verujemo da će digitalne inovacije biti važan deo naše strategije ne samo u prodaji već i u društvenom angažmanu i očuvanju poverenja koje smo izgradili tokom godina.