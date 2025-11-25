Slušaj vest

Ako kupujete stan u novogradnji, verovatno ste naišli na dva akronima koja se neretko pojavljuju u prezentacijama najekskluzivnijih projekata: LEED i WELL. Prodavci ih pominju kao bitne karakteristike, ali retko ko zapravo objašnjava šta se krije iza tih oznaka. Većina kupaca pretpostavi da je reč o nečem što je "dobro za životnu sredinu" ili da se radi o još jednoj marketinškoj priči koja treba da opravda cenu kvadrata.

Međutim, situacija je drugačija. LEED i WELL nisu marketinške etikete, već međunarodni standardi koje dodeljuju nezavisne organizacije nakon rigoroznih provera. Iza njih stoje konkretne uštede koje možete izmeriti u evrima, zdraviji vazduh koji dišete svaki dan i investicija koja zadržava vrednost bolje od standardnih objekata. Evo šta zapravo dobijate kada kupujete stan sa ovim sertifikatima.

LEED je skraćenica za Leadership in Energy and Environmental Design, a u pitanju je sistem sertifikacije koji razvija i dodeljuje američka organizacija U.S. Green Building Council (USGBC). Reč je o najrasprostranjenijem globalnom standardu za zelenu gradnju, sa hiljadama sertifikovanih objekata u više od 160 zemalja. Trenutno aktuelna verzija je LEED v5, predstavljena 2025. godine, koja stavlja najveći akcenat na dekarbonizaciju zgrada i smanjenje uticaja na klimu. Proces sertifikacije je daleko od puke formalnosti. Projekat mora da ispuni niz rigoroznih zahteva koji pokrivaju energetsku efikasnost, upravljanje vodnim resursima, kvalitet unutrašnjeg vazduha, izbor materijala i uticaj na lokalno okruženje. Nezavisni stručnjaci proveravaju dokumentaciju, analiziraju projektna rešenja i mere performanse. Rezultat je bodovna lista na osnovu koje se dodeljuje jedan od četiri nivoa sertifikata.

Za kupca stana, ono što je najvažnije nisu nivoi i bodovi, već konkretne implikacije koje ovaj standard donosi u svakodnevnici. Prema podacima USGBC, LEED sertifikovane zgrade u proseku ostvaruju uštede od 25% na potrošnji energije i 34% na emisijama ugljen-dioksida. Troškovi održavanja su za 20% niži nego kod konvencionalnih zgrada, dok se operativni troškovi smanjuju za oko 10% već u prvoj godini korišćenja. Ovo nisu teorijske projekcije, već merljivi rezultati iz prakse koji direktno utiču na vaš mesečni budžet. Manji računi za grejanje i hlađenje, efikasnija potrošnja vode, duži vek trajanja instalacija. Sve to se iz godine u godinu sabira u značajne uštede koje na kraju daleko prevazilaze početnu razliku u ceni kvadrata. Kada se zgrada brine o vašem zdravlju Dok LEED gleda na zgradu kroz prizmu energije i ekologije, WELL Building Standard postavlja pitanje: kako zgrada utiče na ljude koji u njoj žive? Ovaj sertifikat razvija i dodeljuje International WELL Building Institute (IWBI), a fokus je isključivo na zdravlju i dobrobiti stanara.

WELL standard meri deset ključnih koncepata: kvalitet vazduha, vode, svetla, termičkog komfora, zvuka i materijala, kao i faktore poput načina ishrane, mogućnosti za fizičku aktivnost, mentalnog zdravlja i dobrobiti zajednice. Svaki od ovih aspekata prolazi kroz detaljnu analizu, a standardi su precizno definisani. Primera radi, sistem prati koliko čestog prečišćavanja vazduha ima, da li je prirodno svetlo optimalno raspoređeno, kakav je nivo buke i da li materijali sadrže štetne supstance.

Istraživanja potvrđuju da ovakav pristup ima merljiv efekat. Studija MIT Real Estate Innovation Lab pokazala je da zgrade sertifikovane za zdravlje postižu premiju od 4,4% do 7,7% u ceni zakupa u odnosu na standardne objekte. Razlog je jednostavan - stanari prepoznaju vrednost prostora u kojem sveukupni kvalitet života nije prepušten slučaju već pažljivo kontrolisan. Praktično, to znači da u WELL sertifikovanom stanu dišete vazduh koji prolazi kroz sisteme filtriranja i jonizacije, što smanjuje alergene, viruse i zagađivače. Prirodno svetlo je raspoređeno tako da podržava cirkadijalni ritam, što utiče na kvalitet sna. Zvučna izolacija je projektovana da eliminiše stres od spoljne buke. Sve ovo deluje sitno dok se ne sabere u svakodnevnicu - a onda postaje razlika između stana u kojem živite i stana u kojem stvarno uživate.

Delta District u beogradskom Bloku 20 jedan je od retkih projekata u regionu koji poseduje oba sertifikata. Osmišljen je tako da održivost i briga o zdravlju ne budu samo dodatak, već osnova koncepta. Konkretno, to znači da kompleks koristi geotermalne sonde za grejanje i hlađenje, što obezbeđuje stabilnu temperaturu tokom cele godine uz značajno manju potrošnju energije. Solarni paneli su integrisani u fasadu i doprinose energetskoj nezavisnosti objekta. Svaki apartman ima sisteme za rekuperaciju i jonizaciju vazduha što u prevodu znači da vazduh koji dišete u stanu prolazi kroz filtraciju i stalno se obnavlja, bez potrebe za otvaranjem prozora.

Pametni sistemi upravljaju osvetljenjem i potrošnjom vode tako da se resursi koriste efikasno, bez vašeg aktivnog angažovanja. Sistem sam meri, prilagođava i optimizuje. Rezultat je prostor u kojem ne razmišljate o troškovima jer su oni projektovani da budu niski, a kvalitet vazduha i svetla je stabilan i primećujete ga samo po tome što se bolje osećate. Za kupca, ovo nije apstraktna priča o ekologiji. To je mesečni račun koji je manji za 20-30% od standardnog stana iste kvadrature. To je mogućnost da ostavite stan zatvoren mesec dana bez brige da će vazduh ustajati. To je investicija koja, prema globalnim podacima, zadržava vrednost i do 30% bolje od nesertifikovanih objekata.

Delta District - pregled projekta Lokacija : Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma "Nikola Tesla".

: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma "Nikola Tesla". Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd.

Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd. Model stanovanja : Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca.

: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca. Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije

Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije Energetska efikasnost : LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje.

: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje. Ekskluzivni sadržaji : Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona.

: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona. Prodaja : Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru.

: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru. Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva.

Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva. Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.

Dakle, kada vidite LEED i WELL oznake na projektu, znajte da se ne radi o marketinškim etiketama, već o međunarodnim standardima koje dodeljuju nezavisne organizacije nakon rigoroznih provera svakog aspekta zgrade - od energetske efikasnosti do kvaliteta vazduha koji udišete. Razlika između sertifikovanog i standardnog stana ogleda se u tri ključne stvari: troškovi koji su merljivo niži, zdravlje koje je svakodnevno bolje i vrednost investicije koja se dugoročno održava stabilnijom. Projekti sa ovim sertifikatima postavljaju standarde koji će za par godina postati norma, što znači da kupujete nekretninu koja je spremna za budućnost, a ne onu koja će zahtevati prilagođavanje.