TDV Auto Centar, zvanični diler za BYD vozila, otvorio je prvi ovlašćeni BYD servis u Srbiji, na adresi Zrenjaninski put 83a u Beogradu. Otvaranjem ovog objekta, kompanija nastavlja da širi svoju mrežu i podiže standarde za električna i plag-in hibridna vozila na domaćem tržištu.

Novi servis opremljen je fabričkim specijalnim alatima i dijagnostičkim uređajima namenjenim popravkama BYD EV i PHEV vozila, uz sve dodatke za kalibraciju savremenih sistema na automobilima. Pored toga, instalirani su i merni instrumenti za ispitivanje sistema pod visokim naponom, dok servisno osoblje čine sertifikovani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u radu sa električnim automobilima.

Foto: Marko Bukorovic/Zabranjeno koriscenje bez dozvole.

„Sa velikim zadovoljstvom objavljujem da TDV Auto Centar, zvanični diler za BYD vozila, otvara prvi BYD servis u Srbiji. Osim servisnih aktivnosti, BYD servis, kao i Urban City Store na Novom Beogradu, donose značajne prednosti – ideja je da oni budu ujedno i centri edukacije budućih vozača električnih vozila, kao i mesta za promociju i širenje svesti o električnoj mobilnosti u Srbiji“, izjavio je Stanko Čučković, generalni direktor TDV Auto Centra.

Čučković je takođe izrazio poverenje u to da će novi BYD servis postati sinonim za kvalitet, sigurnost i inovacije u oblasti električnih vozila u Srbiji i da će dodatno ojačati poverenje kupaca u BYD brend.

Foto: Marko Bukorovic/Zabranjeno koriscenje bez dozvole.

Tehničari TDV Auto Centra završili su oficijelne obuke u BYD trening centru u Holandiji, gde su stekli specijalizovana znanja koja će sada primenjivati u novootvorenom servisu. Na taj način, domaćim vlasnicima BYD vozila obezbeđuje se vrhunska tehnička podrška u skladu sa globalnim standardima brenda.

Otvaranjem servisa, TDV Auto Centar dodatno jača svoju prisutnost na tržištu, uz širenje dilerske mreže u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Time se korisnicima nudi kompletna podrška – od prodaje, postprodajne podrške i servisa preko edukacije i inovacija u svetu elektromobilnosti.

Radno vreme BYD servisa Zrenjaninski put 83a je radnim danima od 8.00 do 16.00 časova i subotom od 8.00 do 13.00 časova.