Mreža Base beleži mesečni rast transakcija od 22,5%, što je značajan rezultat u trenutku kada se širi usporavanje u Layer-2 sektoru. Ipak, sve oči investitora sada su uprte u Bitcoin Hyper (HYPER), projekat koji postaje nova glavna tema u svetu kriptovaluta.

Iako Base i Bitcoin Hyper nisu direktni konkurenti - jer Base funkcioniše na Ethereumu (ETH), dok se Bitcoin Hyper razvija na Bitcoinu (BTC) - oba projekta dele isti cilj: proširiti mogućnosti svojih osnovnih blokčein slojeva. Međutim, način na koji to postiže Bitcoin Hyper zaista ga izdvaja.

Bitcoin Hyper je prvo skalabilno rešenje koje kombinuje brzinu i efikasnost Solane (putem Solana Virtual Machine - SVM) sa bezbednošću i decentralizacijom Bitcoina. Rezultat je mreža sposobna da podrži visokoperformansne aplikacije, a istovremeno ostane ukorenjena u najučvršćenijem blokčeinuna svetu.

Zbog toga Bitcoin Hyper i dalje privlači ogroman kapital - samo ovog meseca, tokom pretprodaje, prikupljeno je 24,6 miliona dolara, dok veliki investitori („whales“) ulažu milione uoči lansiranja.

Trenutna runda pretprodaje je i dalje otvorena, pružajući novim investitorima šansu da kupe HYPER tokene po ceni od 0,013155 dolara, pre nego što cena poraste u sledećoj fazi - koja počinje za samo šest sati.

Base učvršćuje lidersku poziciju među Ethereum Layer-2 mrežama

Među vodećim Layer-2 mrežama na Ethereumu, Base je jedina koja je u proteklih 30 dana zabeležila rast u ukupnom broju transakcija. To ukazuje na porast aktivnosti korisnika, veću upotrebu dApp-ova i jači on-chain promet unutar njenog ekosistema.

Ovaj rast delimično se pripisuje spekulacijama o potencijalnom lansiranju Base tokena, nakon što su objavljeni oglasi za posao vezani za istraživanje tokena i upravljanja. Na konferenciji BaseCamp 2025 u septembru, Base je takođe najavio planove za izgradnju mosta ka Solani, koji će omogućiti interoperabilnost između mreža i prenos imovine (SOL) između Base-a i Solane.

Ako se token zaista lansira, to bi potvrdilo ne samo kontinuirani rast Base mreže, već i njen brzi uspon od osnivanja 2023. godine do statusa vodeće Ethereum Layer-2 mreže.

Base nudi jeftinije i brže transakcije - do 167 transakcija u sekundi - u poređenju sa Arbitrumom ili OP Mainnetom, uz bolje korisničko iskustvo koje je doprinelo brzom razvoju ekosistema.

Međutim, Base i dalje nasleđuje ograničenja Ethereum mreže. Budući da se sve transakcije na kraju finalizuju na Ethereumu, zagušenja mreže i visoke gas naknade na glavnom lancu mogu uticati i na Base. Takođe, oslanjanje na Ethereum Virtual Machine (EVM) znači da Base ne može da obrađuje transakcije paralelno, što ograničava njegovu skalabilnost u poređenju sa SVM arhitekturom koju koristi Solana.

S druge strane, Bitcoin Hyper je izgrađen na SVM-u, koji omogućava paralelno procesiranje i teorijski kapacitet od hiljada transakcija u sekundi. Time kombinuje brzinu Solane i pouzdanost Bitcoina, pružajući programerima platformu za brze i bezbedne aplikacije visokih performansi.

Kako Bitcoin Hyper spaja brzinu Solane sa bezbednošću Bitcoina

Bitcoin Hyper uvodi sistem koji kombinuje brzinu i sigurnost u jedinstvenom ekosistemu - nešto što čak ni vodeće Ethereum Layer-2 mreže poput Base-a ne mogu u potpunosti postići.

To postiže putem kanonskog bridge mehanizma, koji povezuje mrežu direktno sa osnovnim Bitcoin slojem.

Unutar Bitcoin Hyper ekosistema, programeri mogu graditi napredne aplikacije koristeći Rust jezik i poznate Solana SDK-ove, sve pokretano putem SVM-a.

Prava snaga ekosistema, međutim, leži u njegovoj vezi sa Bitcoinom. Da bi korisnici učestvovali u mreži, oni zaključavaju svoj BTC u canonical bridge, čime se emituje “wrapped” verzija BTC-a koja se koristi kao sredstvo razmene u decentralizovanim aplikacijama.

Ovaj wrapped BTC zadržava 1:1 pokriće sa originalnim Bitcoinom na osnovnom lancu, čime se osigurava potpuna transparentnost i bezbednost.

Kada korisnici žele da povrate svoj pravi BTC, jednostavno spale wrapped token, čime se pokreće oslobađanje istog iznosa sa bridge-a.

Na ovaj način, Bitcoin Hyper spaja dve najveće prednosti Bitcoina - sigurnost i poverenje - sa brzinom Solane, sve u okviru jednog sloja (Layer-2) visokih performansi.

Investitorsko poverenje raste - Bitcoin Hyper menja način korišćenja Bitcoina

Uz sve što Bitcoin Hyper razvija, nije iznenađujuće što je interesovanje investitora ogromno. Samo ovog meseca, više od 5,4 miliona dolara uloženo je u pretprodaju, a veliki deo tog kapitala potiče od „whales“ investitora. Jedan od njih je čak uložio preko 800.000 dolara kako bi obezbedio što veći broj HYPER tokena pre sledećeg povećanja cene.

Jedan od glavnih razloga poverenja leži u činjenici da Bitcoin Hyper ne samo da omogućava razvoj hibridnih aplikacija, već i proširuje upotrebnu vrednost Bitcoina. BTC se više ne koristi samo kao skladište vrednosti, već i kao sredstvo plaćanja unutar aplikacija ovog ekosistema.

Tokom godina, rast Bitcoina bio je gotovo isključivo pokretan njegovom ulogom “store of value” imovine, a ne realnom potražnjom za transakcijama. Bitcoin Hyper ima potencijal da promeni tu dinamiku, uvodeći novu, utilitarnu potražnju za BTC-om.

Unutar ekosistema, HYPER token ima centralnu ulogu: on služi kao upravljački token, valuta za transakcije (gas) i staking sredstvo koje obezbeđuje mrežu.

Poverenje investitora je jasno vidljivo - do sada je preko milijardu HYPER tokena stakovano. Na osnovu ukupno prikupljenih sredstava i trenutne cene tokena, to znači da je oko 53% svih tokena iz pretprodaje već zaključano u stakingu, što pokazuje duboko poverenje u dugoročni uspeh projekta.

Ovo je snažan signal da investitori vide Bitcoin Hyper kao značajan iskorak napred za Bitcoin i čitavu kripto industriju.

Kako se pridružiti Bitcoin Hyper pretprodaji

Da biste se priključili ovom brzo rastućem projektu pre lansiranja, možete učestvovati u pretprodaji Bitcoin Hyper tokena (HYPER) direktno putem zvaničnog sajta projekta. Kupovina je moguća korišćenjem SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili kreditne kartice.

HYPER token takođe funkcioniše kao staking sredstvo, omogućavajući investitorima da odmah povećaju svoje vlasništvo putem nativnog staking protokola Bitcoin Hyper mreže, koji trenutno nudi 48% godišnji prinos (APY).

Za najbolje iskustvo, preporučuje se korišćenje Best Walleta - vodećeg kripto i Bitcoin novčanika na tržištu. HYPER se već nalazi u njegovom odeljku “Upcoming Tokens”, što omogućava jednostavnu kupovinu, praćenje i preuzimanje tokena čim postanu aktivni.

Ostanite u toku sa najnovijim vestima i objavama tako što ćete se pridružiti Bitcoin Hyper zajednici na Telegramu i X-u.