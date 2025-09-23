Slušaj vest

Drugi dan punoletnog izdanja Weekend.18 festivala doneo je spektakularan nastavak sadržaja i rasprava koje su ispunile sve festivalske dvorane. Nakon uzbudljivog petka, kada su Rovinj obeležili razgovori o istini u doba kriza, finansijama budućnosti i prvim panelima u sklopu Investment.Weekenda i Energy.Weekenda, subota je donela novu dozu svetskih imena, inspirativnih govora i tema koje odjekuju daleko izvan granica Hrvatske.

U petak poslepodne na Weekendu.18 učestvovao je Michael Wolff, autor svetskog bestselera „Fire and Fury: Inside the Trump White House”. U razgovoru s Tomislavom Krasnecom iz Večernjeg lista, Wolff je otkrio što se događalo iza zatvorenih vrata Bele kuće u prvom mandatu Donalda Trampa. Publika je s velikim zanimanjem slušala njegovo iskustvo izveštavanja i prikupljanja informacija o najkontroverznijoj administraciji savremene američke istorije.

Govoreći o Trampovom sukobu s medijima, Wolff je naglasio da to nije klasičan rat za istinu, nego stalna potraga za pažnjom: „To je rat da Tramp bude u centru svekolike pažnje. Nije važno ko pobeđuje, važno je da on svakodnevno proizvodi sukobe i time puni naslovnice.“ Podsetio je i da je Tramp 14 godina bio zvezda reality showa, a Belu kuću je pretvorio u vlastitu pozornicu: „Sve je to performans. Sve je to predstava ‘gledaj mene’“, zaključio je Wolff.

Jedna od najiščekivanijih gošći ovogodišnjeg Weekenda, Lara Boro, glavna izvršna direktorka The Economist Group, u razgovoru s Matom Njavrom, dekanom Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, otvorila je ključna pitanja o ulozi medija u vremenu kada geopolitički haos diktira globalnu ekonomiju i politike. Njeno predavanje izazvalo je ogroman interes i pokazalo koliko su odgovornost i nezavisnost medija danas presudni.

„Uvek me je fasciniralo dvoje, tehnologija i promene. Mediji su toliko zanimljivi jer su istovremeno izuzetno važni i na prvoj liniji tih promena,“ rekla je Boro, dodajući kako je za opstanak kvalitetnog novinarstva ključan i snažan poslovni model. „Novinarstvo je odlično, ali ako iza njega ne stoji dobra kompanija, nema ni odličnog medijskog proizvoda. Verujem u slobodu medija i nezavisno novinarstvo, ali ako želimo da ono bude održivo, moramo svi biti na istoj strani – urednici i biznis. Mi vodimo taj posao zajedno.“

Drugi dan Weekenda otvoren je inspirativnim predavanjem Jamesa Taylora, nagrađivanog govornika i stručnjaka za kreativnost, inovacije i veštačku inteligenciju. Tokom svog predavanja „Supercreativity – Accelerating Innovation in the Age of Artificial Intelligence” Taylor je dao odgovor na pitanje „Šta je ona jedna stvar koju AI ne može kopirati?”

„Naša budućnost zavisi od toga koliko ćemo podsticati vlastitu kreativnost jer upravo ona ubrzava inovacije više od bilo kojeg koda“, naglasio je, pozvavši publiku da svoju „superkreativnost“ pretvore u pogon za razvoj snažnijih kampanja, brendova i ideja.

Na pozornici Weekenda bili su i Federico Paderni, izvršni direktor za tržišta u razvoju u regiji EMEA, X, Luka Matutinović, CMO, LELO i Filip Dragoslavić, suosnivač i CEO, Solflare koji su pod moderatorskom palicom izvršne direktorke Aleph Croatia Ivanke Mabić Gagić na panelu „X: Fast, Visionary, Unfiltered What the Future Demands from Brands and Platforms Alike” raspravljali kako brendovi mogu da prežive i pobede u vremenu kada veštačka inteligencija i regulative svakodnevno pišu nova pravila igre. „X više nije samo društvena mreža, već tehnološka platforma koja gradi budućnost u stvarnom vremenu, a brendovi moraju biti spremni na hiper-prilagodljivost.

Komunikacija će morati da bude više personalizovana, a sadržaj će morati da bude relevantniji“, istakao je Paderni. Zaključak panela je jednostavan – ako je digitalni svet ring, X je njegova najbrža i najglasnija arena.

U sklopu AI.Weekenda, panel „Cracking the TikTok Code: Creativity Meets Algorithm” na kom su učestvovali Piotr Żaczko, Communication Manager TikToka, i Joanna Nowak, Creative Strategist TikToka otkrili su kako funkcioniše jedna od najuticajnijih platformi današnjice i na koji način algoritmi oblikuju trendove i kreativnost. Istakli su da iza aplikacije ne stoji samo tehnologija, već i misija, kao i zajednica kojoj ta tehnologija služi.

Na HR.Weekendu na panelu „Transformacija kao zajednički put: Perspektiva Uprave na saradnju s HR-om”, Srđan Kondić, predsednik Uprave Addiko Banke Srbija i Ivan Paić, član Uprave Končara, u razgovoru s Nevenom Rendeli Vejzović zaključili su kako transformacija nije jednokratan projekt, nego stalni proces u kojem Uprava i HR moraju da rade kao partneri i zajednički kreiraju viziju budućnosti.

U sklopu Finance.Weekenda održan je panel „Zašto je kontroling u srcu telekom operacija?”. Matija Kovačević, CFO Hrvatskog Telekoma, Anita Lazović, CFO Orion Telekoma i Matija Mandić, CFO Telemacha, u razgovoru koji je moderirao Hrvoje Krešić raspravljali su o tome kako kontroling postaje ključna funkcija u dinamičnom sektoru telekomunikacija i kako je presudno da kontroling komunicira sa svim sektorima i da ima sve ključne informacije, što može biti izazovno za realizaciju.

Weekend.18 – subota puna sadržaja, veče puno energije

Drugi dan predavanja potvrdio je ono po čemu je Weekend festival već godinama jedinstven, spoj globalnih i regionalnih tema, vrhunskih govornika i sadržaja koji inspiriše, ali i zabave koja dolazi tek uveče. Rovinj večeras ponovno postaje pozornica na otvorenom i posetioce vraća u 90-e, kultne godine za hrvatsku dance muuiku, dovodeći Tajči, Mineu, Ilana Kabilja, Vlatku Pokos, Ivanu Banfić i DJ Stanka Bondžu.