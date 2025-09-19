Slušaj vest

Kako se SAD pripremaju za očekivano smanjenje kamatnih stopa na današnjem FOMC sastanku, poruka za ekonomiju je jasna – rast je usporio do te mere da je rizik od recesije sada veći od rizika od inflacije.

Za kripto tržište, ovakva promena je uglavnom pozitivna. Smanjenje stopa ubrizgava dodatnu likvidnost u sistem, a istorija pokazuje da kapital često odlazi ka rizičnijim imovinama poput digitalnih valuta, pri čemu meme kriptovalute zauzimaju najeksplozivniji deo tog spektra.

Ako tržište uđe u punu sezonu lova na meme kriptovalute, trgovcima će biti potreban pouzdan partner za automatizovano donošenje odluka sa preciznošću. Tu ulogu preuzima Snorter Bot Token (SNORT), Telegram-bazirani trgovački bot koji nudi brzinu i egzekuciju, dajući malim investitorima pravu prednost.

Projekat je trenutno u pretprodaji sa prikupljenih skoro 4 miliona dolara, a investitori mogu da uđu u trenutnu rundu po ceni od 0,1045 dolara po SNORT tokenu. Ova cena važi još dva dana, nakon čega sledeća runda podiže ulaznu cenu.



Potvrđena sezona altcoina: Likvidnost ulazi u meme kriptovalute

Fed ulazi u današnju odluku sa jasnim signalima da je ekonomija izgubila zamajac. Broj prijava za naknadu nezaposlenima porastao je na najviši nivo u skoro četiri godine, dok je rast zaposlenosti u avgustu bio samo 22.000 – znatno ispod očekivanja.

Inflacija i dalje ostaje iznad cilja od 2%, ali je rast cena dovoljno oslabljen u odnosu na prošlogodišnje vrhunce da Fed dobije prostora da olabavi monetarnu politiku. Sa slabljenjem rasta i rastućim rizikom od recesije, sada se očekuje prva odluka o smanjenju kamatnih stopa u 2025.

Ova odluka je posebno značajna jer predstavlja prvo smanjenje stopa Feda od pandemijskih mera 2020. godine. Nakon više od dve godine najviših kamata u poslednjim decenijama, današnji potez signalizira moguću prekretnicu ka blažim finansijskim uslovima.

Niže kamatne stope ubrizgavaju likvidnost na tržišta, a u sektorima poput kripta, ta likvidnost se retko zadržava samo u Bitcoinu (BTC). Istorijski gledano, prvo se preliva u altcoine, a najnoviji podaci potvrđuju da je kapital već počeo da se premešta, pri čemu su brojni sektori nadmašili BTC u poslednjih 90 dana.

Odavde kapital često ubrzava ka meme kriptovalutama, najrizičnijem i najeksplozivnijem delu tržišta, gde čak i trocifreni prinosi mogu nastati gotovo preko noći.

Za male trgovce izazov je da znaju koji tokeni će zaista poleteti pre nego što se desi veliki skok – odnosno pre nego što bude prekasno.

Tehnologija iza Snorter Bot Tokena rešava upravo to – automatizuje detekciju i egzekuciju, tako da mali trgovci mogu da iskoriste talas rasta umesto da budu samo likvidnost za izlaz ranijih igrača.



Snorter tehnologija: Kako pronalazi sledeću meme kriptovalutu

Snorter je razvijen da radi jednu stvar izuzetno dobro: da pronađe meme kriptovalute koje kreću u proboj pre nego što cena eksplodira. Bot je povezan na specijalizovane RPC endpointe koji mu daju brži uvid u mempool – mesto gde se prvo pojavljuju nove transakcije. On prati tokove novčanika, injekcije likvidnosti i nove ugovore u realnom vremenu, označavajući prilike dok su još u nastajanju.

Sistem kombinuje detekciju i egzekuciju. Sloj za detekciju neprestano skenira Solanu i Ethereum u potrazi za ranim signalima, dok sloj za egzekuciju funkcioniše unutar Telegrama, pružajući zamene u deliću sekunde uz MEV zaštitu. Ova kombinacija uklanja kašnjenja, smanjuje rizik od front-runinga i smanjuje broj neuspelih transakcija – upravo onih problema koji malim trgovcima često oduzimaju prednost.

U poređenju sa konkurentima kao što su Banana Gun, Maestro i Trojan, Snorter se ističe efikasnošću. Posedovanje SNORT tokena otključava najniže naknade na tržištu – od 1,5% spuštaju se na 0,85% – uz dodatne benefite poput staking nagrada, prava glasa u upravljanju i nadolazeće podrške za više lanaca. To znači da trgovci dobijaju brže, jeftinije i sigurnije transakcije, a uz to i token sa stvarnom korisnošću.

Za lovce na meme kriptovalute, ovo je razlog zašto Snorter ima praktičnu prednost. U sezoni gde prilike mogu nestati za nekoliko minuta, bot automatizuje i detekciju i egzekuciju, dajući malim trgovcima šansu da uhvate tokene pre nego što dospeju među top 10 listu.

Osnova svega je izbor Solane. Sa velikim kapacitetom obrade i gotovo nultim naknadama, ovaj lanac podržava brzu i jeftinu egzekuciju u velikim razmerama. Kako se Snorter širi na Binance i druge ekosisteme, ista prednost će se primenjivati gde god se pojavi sledeći proboj.



Prilika da se ostvare veliki dobici na meme kriptovalutama i dalje postoji

Meme kriptovalute su sada dostigle tržišnu kapitalizaciju od 86 milijardi dolara, približavajući se prošlogodišnjem nivou kada je sektor probio 100 milijardi.

Na listu top 10 sada su ušli novi projekti kojih nije bilo u blizini vrha tokom 2024. – tokeni poput Official Trump (TRUMP), Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) i MemeCore (M). Njihov rast pokazuje koliko brzo novi projekti mogu da osvoje ogromnu vrednost, čak i u zahtevnim makro uslovima na tržištu kripta ove godine.

Sve ovo ukazuje na obilje prilika upravo u onim tokenima koje posmatrači često odbacuju, a svaki novi projekat može brzo da uđe u klub vredan milijardu dolara.

Zapravo, „moonshot“ prilike nisu retkost u ovom sektoru, ali su uvek bile protiv malih trgovaca – samo oni sa pravim alatima uspevali su da reaguju prvi.

Tradicionalno, „kitovi“ su diktirali igru, često veštački pumpajući cene i ostavljajući male trgovce sa gubicima kao izlaznu likvidnost.

Ali sada će mali investitori imati Snorter, i to će biti ključna razlika – jer će imati šansu ne samo da stignu kitove, već i da ostvare profit kada stigne sledeći veliki pump.

Kako kupiti SNORT token

Token SNORT je ono što je potrebno u ovom ekosistemu – on donosi najniže naknade, staking nagrade, upravljačka prava i napredne funkcije koje čine bota efikasnim u lovu na meme kriptovalute.

Posetite sajt Snorter Bot Token da obezbedite svoje SNORT tokene koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili čak kreditnu karticu.

Snorter preporučuje korišćenje WalletConnect-sertifikovanog non-custodial novčanika poput Best Wallet, koji se smatra jednim od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu.

Stanja iz pretprodaje se direktno prikazuju u aplikaciji, proces preuzimanja je jednostavan, a vlasnici dobijaju ekskluzivan pristup i novim projektima kroz sekciju Upcoming Tokens.

Best Wallet je dostupan za preuzimanje na Google Play i Apple App Store.