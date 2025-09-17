Slušaj vest

Altcoin sezona je u punom zamahu dok se Solana približava rekordnim vrednostima. Dominacija Bitcoina opada prvi put u tri godine, što pokreće cirkulaciju tržišne kapitalizacije. Objašnjavamo koje kriptovalute treba pratiti.

Tržište kriptovaluta sve više potvrđuje da je altcoin sezona zvanično počela 13. septembra, jer je tržišni udeo Bitcoina pao na najniži nivo u tri godine dok se Solana (SOL) približava svom istorijskom maksimumu.

„Ovo je prvi pravi pad dominacije Bitcoina u skoro tri godine“, rekao je analitičar Michael van de Poppe. „Trogodišnje medveđe tržište altcoina je završeno i nalazimo se na početku novog bika trenda uporedivog sa periodom 2019–2020.“

Altcoin Season Index je dostigao 78, što je pokazatelj da je tržište ušlo u fazu u kojoj dominiraju altcoini. Analitičar BitBull je izjavio: „Obično altcoin sezona traje oko 17 dana, ali u prethodnim ciklusima, kada se likvidnost širila, mogla je potrajati i preko 100 dana“, što ukazuje da je cirkulacija kapitala već počela.

Altcoin sezona stiže, uvodi novu eru ulaganja u kriptovalute

Solana se trenutno trguje oko 241 dolara, što je oko 10% manje od istorijskog maksimuma od 265 dolara.

Tržišni analitičar Birchall Bacon smatra da bi cenovni opseg od 260 do 270 dolara mogao pružiti snažan otpor.

On objašnjava da, iako Solana nastavlja da se odlično kotira, prava prilika leži u sledećoj velikoj kriptovaluti.

„Velike kriptovalute će prve krenuti, a zatim će kapital početi da odlazi dalje. Umesto da jurite rast, treba da se fokusirate na top 20 kriptovaluta koje se još nisu pomerile“, rekao je on, dodajući da će ključna strategija, dok se Solana približava otporu, biti preusmeravanje sredstava u druge velike kriptovalute.



Posle Solane – koja je sledeća investiciona meta u kriptovalutama?

Postoji nekoliko kriptovaluta na koje analitičari obraćaju pažnju kao na sledeće potencijalne lidere:

Avalanche (AVAX), rival Solane, probio je ključni otpor na 26 dolara i cilja na 55 dolara do kraja godine.

Sui (SUI), koji deli tehnologiju i podršku sličnu Solani, takođe se vidi kao snažan kandidat u ovom ciklusu.

Aptos (APT), koji je razvio bivši Facebook Libra tim, tiho napreduje u oblastima tokenizacije i RWA (real-world assets).

Chainlink (LINK), lider u tokenizaciji RWA, očekuje se da će se oporaviti do istorijskog maksimuma od oko 51 dolar.

Takođe, Dogecoin (DOGE) i Cardano (ADA), koji su i dalje podcenjeni u poređenju sa drugim velikim kriptovalutama, navode se kao potencijalne opcije koje bi mogle rasti kako se kapital bude diverzifikovao. Ove kriptovalute se pomno prate kako bi se uhvatili tržišni pokreti nakon Solane.

Sektor meme kriptovaluta takođe dobija na snazi

Paralelno sa prilivom kapitala u velike altcoine, pojavljuje se i novi trend u sektoru meme kriptovaluta. Jedna koja privlači pažnju je PEPENODE, koja promoviše svoj jedinstveni model „Mine-to-Earn“.

Token zasnovan na Ethereumu sadrži sistem nagrađivanja kroz rudarenje i deflatorni mehanizam gde se tokeni spaljuju.

Kupovina tokena je jednostavna – dovoljno je povezati svoj novčanik sa zvaničnim sajtom i obaviti kupovinu karticom ili drugom kriptovalutom. Analitičari aktivno daju i cenovne prognoze, što pokazuje koliko je pažnje usmereno na ovaj projekat.

Sa ciljem praktične upotrebe izvan puke spekulacije, aktuelna pretprodaja privlači pažnju kao prilika za rane investitore. Kako tržište altcoina postaje sve raznovrsnije, ovakvi inovativni projekti imaju potencijal da postanu sledeće destinacije za ulaganje u kriptovalute.