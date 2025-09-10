Slušaj vest

Izraelske vojne snage napale su Hamasovu kancelariju u Kataru što će dovesti do ponovnih velikih geopolitičkih napetosti. Svet je već dugo vremena u stanju rata ali ovaj napad mogao bi da dovede do još većih napetosti, a ova dešavanja mogla bi da interesuju i investitore na tržištu.

Naime, ovaj napad bi mogao da dovede do ogromnog porasta cene nafte svakog sata pa bi mnogi koji budu brzo investirali mogli da ostvare veliki profit.

Katar je jedan od ključnih igrača na globalnom energetskom tržištu, posebno kada je reč o prirodnom gasu i nafti, a svaka pretnja stabilnosti u toj regiji povećava zabrinutost za bezbednost isporuka energenata, što direktno utiče na povećanje njihove cene.

Cena nafte je prošle godine u ovo vreme bila oko 65$ po barelu, dok je sadašnja cena oko 63$ po barelu što predstavlja izvestan pad. U odnosu na prethodnih mesec dana i dalje je primetan blagi pad, dok je u odnosu na prethodnih nekoliko dana primetan blagi rast.

Sve ovo govori u prilog tome da su mnogi predviđali nastavak geopolitičkih napetosti, prvenstveno na bliskom istoku, pa su ulagali u naftu čime joj je cena porasla.

Međutim, jučerašnja dešavanja u Kataru samo će ubrzati njen rast. Ulaganja investitora u naftu I stalne geopolitičke tenzije, drže naftu jednom od najsigurnijih investicija za budućnost.

Sada je ipak situacija za investitore još bolja, s obzirom da će dešavanja u Kataru najdirektnije uticati na povećanje njene cene, a oni najbrži i najspremniji mogli bi u jednom danu da ostvare veoma velike profite. Pogledajte trenutne ceneglavnih naftnih kompanija.

Foto: Shutterstock

Istorijski gledano, konflikti poput ovih na Bliskom Istoku obično i podstiču investitore da preusmere kapital u naftu, jer ona važi za jednu od najvažnijih "sigurnih luka" u vreme političke neizvesnosti. S obzirom da se sada situacija dodatno zaoštrila, može se očekivati porast tražnje i rast cena, što predstavlja izvanrednu priliku za ulaganje u naftne kompanije i ETF-ove vezane za naftu.

Naša zemlja mogla bi takođe da oseti nedostatak nafte u narednom periodu, što će I kod nas dovesti do velikog rasta cena, a naši investitori će takođe ulaganjem u naftu dodatno povećati njenu cenu na tržištu.

Trgovci naftom mogli bi u narednom periodu da osete veliki pritisak ali i veliki profit s obzirom na sve okolnosti a trenutno analitičari svima savetuju pravovremeno ulaganje u sirovu nafte koja bi u narednim danima mogla da doživi istorijski rast.

Napad Izraela na Hamasovu kancelariju u Kataru predstavlja kritičan trenutak za globalnu energetsku sigurnost. Geopolitičke tenzije su trenutno na vrhuncu, a sirova nafta, kao jedna od najvažnijih sirovina sveta, već pokazuje znakove brzog rasta cena.

Ovo je trenutak kada investitori koji deluju odmah mogu ostvariti značajan profit, jer svaka nova eskalacija u region direktno utiče na tražnju i vrednost nafte.

Istorijski gledano, ovakvi konflikti uvek podstiču investitore da preusmere kapital ka energiji, a sada je prilika još jasnija i konkretnija. Brzina i pravovremena odluka mogu biti presudni – oni koji sada investiraju u naftu, mogu iskoristiti trenutnu nestabilnost i pretvoriti je u istorijski profit.