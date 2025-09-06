Slušaj vest

Viralna meme kriptovaluta TOKEN6900 (T6900) je u režimu poletanja. Od jučerašnjeg listiranja, cena je skočila sa početnih $0.00715 na $0.0118, što predstavlja rast od 65%. Oni koji su kupili rano u pretprodaji ostvarili su najveće dobitke.

„Murad Coin“, koji je modelovan prema SPX6900, imao je početnu cenu od $0.0064 u pretprodaji. Kupci po toj ceni sada beleže dobitak od 85%. Bikovi sada ciljaju na otkrivanje nove cene i očekuju da će kriptovaluta dostići $0.022 do sutra ili možda i ranije, što bi značilo rast od 207% u odnosu na jučerašnju cenu lansiranja. Za najranije kupce iz pretprodaje, ciljna cena od $0.022 predstavlja rast od 241%. Svako ko je kupio po jučerašnjoj najnižoj ceni T6900 od $0.0049 trenutno je u plusu 140%.

T6900 nadmašuje SPX6900 na dan lansiranja

Izvanredni prinosi T6900 dolaze u trenutku kada se ostatak tržišta bori da pronađe pravac, što ove dobitke čini još impresivnijim. Međutim, pravi pokazatelj poređenja je učinak SPX6900 na dan lansiranja – SPX6900 je ostvario rast od samo 1.31% tog dana, dok je TOKEN6900 značajno nadmašio taj rezultat, skočivši 32% u jučerašnjoj sesiji.

Sada postoje znakovi na širem tržištu da su altkoini spremni za novi proboj, a meme kriptovalute poput T6900 mogle bi predvoditi taj talas. Jučerašnji podaci o slabosti na tržištu rada naveli su analitičare da predviđaju da bi Fed mogao biti primoran da smanji kamatne stope više nego što je ranije očekivano. Objavljivanje podataka o zaposlenosti u petak moglo bi biti presudno. Četvrti uzastopni rezultat ispod 100k novih radnih mesta mogao bi imati ključan uticaj na kripto tržišta.

Pored makroekonomskog okruženja, tehnički pokazatelji za T6900 su ohrabrujući. Uprkos tri velika talasa realizacije profita, cena je uspostavila jasan uzlazni trend, iako u veoma kratkom vremenskom periodu. Tržišni momentum sada naglo raste. Obim trgovine skočio je sa oko $250k par sati nakon početka trgovanja na skoro $1 milion sada.

Rastu obimi trgovine T6900 – da li se bliži listiranje na CEX?

Drugi pokazatelji takođe idu u prilog bikovima. Broj vlasnika tokena porastao je na 5.27k, više nego udvostručen u odnosu na prve sate nakon debija. Zaključana likvidnost je još jedan pozitivan znak, sada vredna $408k.

T6900 sve više privlači pažnju. Popularni sajt za trgovinu Dexscreener prikazuje T6900 kao četvrti najpopularniji token, ispred WLFI i drugih ERC-20 kriptovaluta.

Još jedan pozitivan faktor je mogućnost budućih listiranja na berzama. Kada su u pitanju centralizovane berze, SPX6900 je već listiran na više njih, sa najvećim obimima trgovanja na ByBit, Gate i Kraken. Ne postoji razlog zašto T6900 ne bi mogao pratiti isti put, ako obimi trgovanja i tržišna kapitalizacija nastave da rastu.

Tržišna kapitalizacija T6900 već je premašila $10 miliona. U svom kratkom životnom veku, najviša cena TOKEN6900 iznosila je $0.01351, a bikovi verovatno danas ciljaju da ponovo testiraju taj nivo. S obzirom na vreme lansiranja u 14h UTC juče i američki karakter same kriptovalute, može se pretpostaviti da, iako token ima kupce širom sveta, najveće interesovanje dolazi iz SAD-a. To znači da možemo očekivati najjaču kupovnu aktivnost sa početkom američke sesije, bez obzira na sve veći nivo trgovanja koje pokreću botovi, a koji ne zavise od vremenskih zona.

Očekujte eksploziju čim se otvore američka tržišta.

Trenutno možete ostvariti 76% APY stakingom T6900

T6900 kriptovaluta ima opciju stakinga koja privlači sve više kupaca. Broj stake-ovanih tokena iznosio je 44 miliona u sredu, a sada je skočio na 66 miliona. Vlasnici tokena koriste priliku da ostvare godišnji prinos od 76%, ali osiguravanje pasivnog prihoda mora da uzme u obzir dinamični prinos, koji se resetuje u realnom vremenu da bi odražavao promene u vrednosti depozita u staking pametni ugovor.

Staking pruža podršku ceni tokena jer uklanja pritisak prodaje dok su tokeni zaključani i ostvaruju pasivni prihod. T6900 tokeni počinju da se otključavaju tokom 30-dnevnog perioda od dana lansiranja/potraživanja.