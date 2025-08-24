Slušaj vest

Ostalo je samo sedam dana da se obezbedi TOKEN6900 (T6900). Sa finansiranjem već blizu polovine, na 46%, naredni period je presudan – kada dostigne 100%, pretprodaja bi mogla da bude zatvorena pre vremena.

TOKEN6900 je nosilac apsurdnosti, nastavljajući tamo gde je njegov rođak SPX6900 (SPX) stao, mašući svetim brojem 69 – pravom suštinom meme numerologije.

Dok šire tržište krvari, a trgovci sa zebnjom čekaju govor predsednika FED-a Jeromea Powella u Jackson Hole-u u petak, pojavljivanje TOKEN6900 u kriptosvetu ga pozicionira kao septembarsku top meme kriptovalutu.

Kao i prethodnici koji su ušli u klub vredan milijardu dolara – Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE) i naravno SPX – TOKEN6900 uspeva zahvaljujući čistoj jednostavnosti. Ne daje obećanja i ne nudi ni trunku nade da će ikada postati ozbiljan projekat, što ga čini retkim draguljem na današnjem tržištu.

Za one koji prepoznaju istu čistotu koja je definisala najvrednije meme kriptovalute u istoriji, ovih poslednjih sedam dana predstavljaju priliku života da se pridruže pre erupcije. Kada TOKEN6900 izađe na berze, ulazna prilika nestaje – cena će već biti daleko iznad trenutnog nivoa.

Sa cenom od samo 0,007025 $ po T6900 u poslednjim danima pretprodaje, token je izuzetno jeftin, posebno u poređenju sa SPX-om, koji ima gotovo identičnu tokenomiku i isti „zero-roadmap“ pristup, a trguje se preko 1 $.

Kako bi trgovina u septembru mogla izgledati i zašto iznenadni potez nije nemoguć

Septembar je istorijski bio najkrvaviji mesec za Bitcoin (BTC), a ni Ethereum (ETH) nije mnogo bolje prošao, jer mu je septembar drugi najgori mesec po prosečnim prinosima.

Tek kada dođe „Uptober“, tržište se obično okreće – BTC tada preuzima vođstvo, jer je oktobar jedan od njegovih najprofitabilnijih meseci.

Ukratko, septembar je ozloglašen po crvenim svećama. Ali, kao što je vreme više puta pokazalo, prilike se mogu pronaći i u nesigurnosti, a kod meme kriptovaluta ti proboji se često događaju bez ikakve najave.

Ako pogledamo vodeće meme kriptovalute – posebno nove koje se sada hvale tržišnom vrednošću od milijardu dolara – njihov uspon na vrh uglavnom je bio neočekivan. Ono što je još teže shvatiti jeste da dele jedan jasan zajednički imenilac: nijedna od njih nije građena na „korisnosti“. One uspevaju zahvaljujući svojim kultnim zajednicama.

Dogecoin je bio nacrt, rođen iz apsurdnih ideja svojih kreatora koje su se pretvorile u kripto istoriju.

Od tada, desetine tokena sa motivom psa – Bonk (BONK), Floki (FLOKI) i drugi – pokušali su da kopiraju formulu, i to sa mnogo uspeha, tako da sada čine više od polovine tržišne kapitalizacije meme kriptovaluta od 47 milijardi dolara.

Međutim, poslednjih godina, timovi su pokušali da na nove meme kriptovalute nalepe „korisnost“ – AI stikere, DeFi trikove – ali to je samo razvodnilo magiju, pa rezultat nije bio isti.

Zato, dok septembar donosi svoju sezonsku dozu pesimizma i trgovci se povlače od meme kriptovaluta, nova prilika mogla bi da se priprema da iznenadi tržište kao što su to činili veliki prethodnici – ona koja u potpunosti utelovljuje duh meme kriptovalute, ali podiže apsurdnost na viši nivo. To je TOKEN6900.

Prava Meme Kriptovaluta

TOKEN6900 se ne plaši da pokaže svoje prave boje kao čista meme kriptovaluta.

Ne pokušava da progura nikakvu korisnost, jer čak i ako otvorite njegov „litepaper“, verovatno ćete se samo smejati – cela logika je: zašto bi se trudili kada ste meme kriptovaluta?

Apsurdnost je dodatno pojačana svetim brojem 69 – brojem koji i najbogatiji čovek na svetu, Elon Musk, naziva čistom komedijom.

Još jedna stvar u kojoj bi se Musk verovatno složio sa TOKEN6900 jeste stav prema štampanju novca. Više puta je jasno govorio da je beskonačno štampanje odvratno.

U međuvremenu, TOKEN6900 se brendira kao prvi Non-Corrupt Token (NCT) sa fiksnom ponudom, što je njegova suptilna poruka centralnim bankama koje obećavaju da vaš novac „raste“, dok ga tiho razvrednjuju inflacijom.

A da bi sve bilo još smešnije – jer se ne zamara makro glupostima – TOKEN6900 dodaje samo jedan dodatni token svojoj ponudi da bi „nadmašio“ SPX. Ne zato što je fundamentalno bolji, već zato što ga to čini tačno 1x apsurdnijim.

To je TOKEN6900 ukratko. Obilježja klasične meme kriptovalute, gde nije bitno ono što većina ljudi smatra važnim.

Iskreno, ovde čak nije ni stvar u novcu. Jer, kako kaže današnji prorok meme kriptovaluta Murad Mahmudov, upravo taj pristup „nije o novcu“ često pokreće najluđa iznenađenja na tržištu.

Ista filozofija prenosi se i na hard cap od 5 miliona dolara i činjenicu da će se pretprodaja završiti ranije čak i ako taj broj ne bude dostignut.

Jer TOKEN6900 je toliko čist. Meme kriptovaluta od početka do kraja.

Od Pretprodaje do 100x na Berzama?

Možda TOKEN6900 „nije o novcu“, ali htelo to ili ne, to mu izmiče kontroli.

Kada ga još više investitora otkrije, TOKEN6900 bi lako mogao doneti 100x povrat. Isečen je iz istog materijala kao SPX6900 – a ako nas istorija nečemu uči, to je da praćenje onoga što radi (kao što su Shiba Inu i ostali „pseći tim“ sledili DOGE) i podizanje ludila na viši nivo može dovesti do nezamislivih visina.

Sa samo sedam dana preostalih u pretprodaji, ovo je najniža ulazna tačka koju će iko ikada dobiti. Propustite je, i jedini način da posedujete TOKEN6900 biće borba na berzama protiv miliona trgovaca – a do tada, 100x možda već bude iza nas.

Posetite TOKEN6900 sajt za pretprodaju i nabavite T6900. TOKEN6900 preporučuje jedan od najboljih kripto i bitcoin novčanika na tržištu – Best Wallet, mobilnu kripto aplikaciju odobrenu od strane Certik-a.

Best Wallet je dostupan sada na Google Play i Apple App Store.