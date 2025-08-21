Slušaj vest

Globalne tenzije ne jenjavaju. Iako su odvojeni susreti Donalda Trampa sa ukrajinskim i ruskim

predsednikom privukli pažnju sveta, oni nisu doneli ni primirje, a kamoli kraj rata. Naprotiv – deluje da

su bili tek uvertira za mogući istorijski trilateralni sastanak Trampa, Putina i Zelenskog, koji bi mogao

otvoriti vrata konkretnijim rešenjima. Dok svet sa neizvesnošću prati dalji razvoj događaja, sukob u

Ukrajini nije prestao, a postojeći sukobi u drugim delovima sveta dodatno komplikuju situaciju: rat

između Izraela i Irana iscrpeo je i do trećinu globalnih zaliha municije, dok se i borbe u Gazi nastavljaju. U

takvom okruženju, odbrambeni giganti poput Boeinga ne suočavaju se samo sa izazovima – već i sa

jedinstvenom, istorijskom prilikom za rast i dominaciju na svetskom tržištu odbrane. Za investitore, ovo

može biti signal da se upravo sada otvara prozor prilike koji neće trajati zauvek.

Poslednjih meseci akcije Boinga veoma su primamljive za investitore širom sveta a čini se da sada, kada

su arsenali oružja istrošeni, a sukobi se i dalje ne smiruju, ove akcije mogu doživeti istorijski rast usled

velike potražnje za vojnim proizvodima ove kompanije. U odnosu na prethodnih šest meseci, cena akcije

ove kompanije veća je za oko 25%! U odnosu na prethodnih mesec dana, taj rast je oko 1,5%, što

sugeriše da bi u narednim danima, nakon nepostizanja mira u Ukrajini, njene akcije mogle da dožive

ogroman rast. Na ogroman rast navodi i činjenica da je u prethodnim danima, rast cene akcije Boinga

porasla skoro dva puta u odnosu na prethodni mesec. Sve ovo jasno pokazuje da investitori prepoznaju

Boing kao dobru investiciju u nesigurnim vremenima. Ako se ovakav trend nastavi (što je vrlo

verovatno), Boing bi mogao postati jedna od najprofitabilnijih akcija decenije. Pogledajte trenutne ceneakcija najvećih svetskih kompanija.

Foto: Shutterstock

Ovaj rast i celokupna globalna situacija imaće posledica i na investitore u našoj zemlji. Oni sada imaju

priliku da iskoriste globalni rast odbrambenog sektora ulaganjem u akcije Boinga, čije se cene brzo

povećavaju. Potražnja za vojnim proizvodima zbog iscrpljenih zaliha municije širom sveta može doprineti

stabilnom i dugoročnom rastu vrednosti akcija, što stvara sigurnije investicione prilike i na duži na kraći

rok. I sama država, iako nije direktno uključena u globalne sukobe, može indirektno profitirati kroz

diversifikaciju portfolija u međunarodnim odbrambenim kompanijama. I za pojedinačne investitore kao I

za državu, ulaganje u Boing može predstavljati način zaštite kapitala od regionalne i globalne ekonomske

nestabilnosti. Naučite kako da trgujete cenama akcija potpuno besplatno.

Praćenjem trendova na svetskom tržištu oružja, investitori mogu na vreme reagovati i povećati svoj

potencijalni profit ulaganjem u akcije koje imaju snažan rast, a Boingove akcije se trenutno kotiraju na

samom vrhu i nameću se kao primarni izbor na tržištu. S obzirom na globalnu potražnju za odbrambenim

proizvodima i istorijski rast akcija Boeinga, sada je trenutak koji investitori u Srbiji ne bi smeli da

propuste. Stabilnost, dugoročni potencijal i mogućnost značajnog profita čine ovu priliku jednom od

najatraktivnijih na tržištu. Dok svet ulazi u novu fazu geopolitičke neizvesnosti, akcije Boeing-a nude

način da vaš portfolio postane otporniji i profitabilniji. Ne čekajte – razmotrite ulaganje već danas i

budite deo rasta koji oblikuje globalnu odbrambenu industriju! Otvorite besplatan demo račun i započnite s trgovanjem.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića

zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom

Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.