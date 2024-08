SIGURNOST I POVERENJE U VAŠIM RUKAMA: Ponuda sefova u ALTA banci

ALTA Banka nedavno je za sve postojeće, ali i buduće klijente, otvorila vrata nove, moderno opremljene ekspoziture na adresi Južni bulevar 78, na Vračaru. Pored svih redovnih usluga za fizička i pravna lica, posebnost ove ekspoziture ogleda se u tome što je građanima na raspolaganju usluga korišćenja sefova.

„Razmišljajući na koji način naše usluge možemo dodatno da prilagodimo potrebama klijenata, razumeli smo koliko im je važna sigurnost njihovih dragocenosti. Upravo zbog toga, u novoj ekspozituri ponudili smo uslugu korišćenja sefova. Kako i naš slogan kaže STABILNA, SIGURNA I JAKA, prioritet nam je da se naši klijenti sa nama osećaju sigurno“, poručili su iz ALTA Banke.

foto: Promo

U našoj novoj ekspozituri u Južnom bulevaru, stručni savetnici ALTA Banke srdačno će vas dočekati i biti vam na raspolaganju da daju savet za sve vaše potrebe.

Za dodatne informacije, posetite ALTA Banku na adresi Južni bulevar 78 od ponedeljka do petka, od 08 do 20 časova, kao i subotom od 09 do 17 časova.

