PROLEĆNA SETVA U PUNOM JEKU - GORIVO IDE K’O ALVA: Sve što treba da znate o pomoći države - UŠTEDA i do 80 dinara po litru

Prolećna setva je u toku, a to za poljoprivrednike znači samo jedno - spremite novčanike. Pored uobičajenih troškova poput onih za kupovinu semena ili đubriva, veliki izdatak predstavlja i gorivo. Dobra vest je, međutim, da poljoprivrednici gorivo mogu da plaćaju znatno jeftinije nego svi ostali građani.

Srpski paori, prema novom pravilniku, od početka ove godine imaju pravo da zatraže povrat akcize koju su platili na dizel i biogorivo. To u praksi znači da država po litru goriva vraća 50 dinara, odnosno da, s obzirom na ograničenje od 179 dinara po litru na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS), poljoprivrednici gorivo plaćaju 129 dinara po litru što će im značajno olakšati period prolećne setve. Zahtevi se podnose elektronski na platformi eAgrar i moguće ih je podneti tokom čitave godine u samo nekoliko koraka.

Prema propozicijama, količina dizela za koju poljoprivrednik može ostvariti povrat po osnovu plaćene akcize je 100 litara po hektaru za najviše 100 hektara, u zavisnosti od toga koliko je goriva potrebno za obradu zasejanih ili zasađenih površina pod konkretnom biljnom kulturom. Dakle, poljoprivrednik koji ima makar jedan hektar, gorivo će, umesto 20.600 dinara koliko u ovom trenutku plaćaju fizička lica za 100 litara dizela, platiti 12.900 ukoliko ga kupi na NIS-ovoj pumpi i iskoristi refakciju.

Dakle, pomoć srpskim poljoprivrednicima kada je u gorivo u pitanju sastoji se iz dva dela.

- Ta pomoć ili subvencija se sastoji iz dva dela. Jedan je NIS-ova kartica, gde je za poljoprivrednike ograničena cena za gorivo na 179 po litru i na taj način već dobijaju subvenciju jer kupuju po nižoj ceni. Drugi deo pomoći znači da gde god da poljoprivrednici kupe gorivo, bilo to NIS ili neka druga pumpa, imaju povrat od 50 dinara - objasnila je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.

Kako je već pomenuto ovu pomoć je moguće iskoristiti za maksimalno 100 litara po hektaru i to za maksimalnu obradivu površinu od 100 hektara.

- Računamo da je 100 litara po hektaru nešto što je maksimalno, jer u teoriji ide od 80 do 100 litara. Mi smo svuda išli na maksimume jer smo želeli da naši poljoprivrednici imaju prostor - istakla je Tanasković.

Kako se podnosi zahtev?

Da bi podneli zahtev za povrat akcize poljoprivrednici moraju posedovati fiskalne račune na kojima će, kada je reč o poljoprivrednicima koji su fizička lica, stajati i broj poljoprivrednog gazdinstva. Fiskalni račun mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte i biogoriva.

Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, u skladu sa ovim pravilnikom, podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja, izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva u onlajn formi, neposredno u okviru softverskog rešenja e-agrar, navodi se u pravilniku. Za one koji se još uvek nisu registrovali na eAgrar, procedura je izuzetno jednostavna i ona se može pokrenuti u bilo kom trenutku.

Ono što treba da se unese u ovaj obrazac jesu datumi i količine kupljenog goriva, kao i brojevi fiskalnih računa koji se odnose na konkretnu kupovinu. Unosi se, takođe, i naziv katastarske opštine, broj i površina katastarske parcele zasađene pod odgovarajućom biljnom kulturom za koju je izvršena nabavka derivata nafte i biogoriva za poljoprivredne svrhe i drugi podaci.

Nakon toga se sprovodi administrativna kontrola kojom se utvr]uje tačnost ovih podataka i zato je važno za poljoprivrednike da račune proveravaju na benzinskoj pumpi kako se ne bi potkrala greška. Poljoprivrednici imaju pravo na žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Proceduru je pojasnila i Maja Sudimac, rukovodilac savetodavne službe instituta "Tamiš"

- Ovo je jako važno za poljoprivrednike. Potrebno je da proveravaju svoj račun na samoj benzinskoj pumpi. Bilo koja greška koja nastane na tom računu može se samo tu, na licu mesta, ispraviti. Ukoliko se desi da, recimo, sutradan shvate da postoji neka greška na računu, na primer nedostaje broj poljoprivrednog gazdinstva ili neki drugi podatak, ili nešto nije tačno, onda je to već problem. Taj račun automatski ulazi u sistem eAgrar, oni ga tamo mogu videti i za njega vezati parcele. Podsticaje mogu ostvariti za do sto litara po hektaru, a celokupna količina do 100 hektara - rekla je Sudimac.

Šta u slučaju zloupotrebe ili greške Ako poljoprivrednik povrat plaćene akcize ostvari na osnovu netačnih podataka, novac će morati da vrati sa zateznom kamatom, a poljoprivredno gazdinstvo mu se stavlja u pasivan status, pa neće imati pravo ni na kakve subvencije dok taj novac ne vrati. Ako, s druge strane, u računici pogreši država i vrati mu više novca nego što je trebalo, poljoprivrednik će opet morati da vrati novac sa kamatom, ali nema zabranu na druge subvencije dok to ne učini.

Jedan od uslova za korišćenje ove pomoći Ministarstva poljoprivrede jeste da ona može da se iskoristi samo za one parcele i onu površinu koja je upisana u registar kao površina koja se obrađuje.

- Znači samo za te površine mogu da koriste gorivo po subvencionisanoj ceni i refakciju. Država želi da kontroliše kako se taj novac raspoređuje, jer imamo slučajeva kada se, na primer, neka zemlja daje u zakup. Kontrola će biti i nadalje, jer sada kad država daje 120 milijardi dinara samo za jednu godinu, sve mora da bude rigoroznije. To je interes, na kraju krajeva, poljoprivrednika. Ne treba taj budžet da se odliva na nekog ko se samo zove poljoprivrednikom, a zapravo nema poljoprivrednu proizvodnju. Mi hoćemo zaista da damo impuls sigurnosti i impuls daljeg razvoja naše poljoprivredne proizvodnje - istakla je ministarka Tanasković.

Rekordan budžet za poljoprivredu Iz rekordnog poljoprivrednog budžeta od 119 milijardi dinara samo za refakciju je opredeljeno 14 milijardi. Od ostalih 105 milijardi, 90 je “čista subvencija”. - To je ono što sada treba da vidimo - šta je to od mera što ćemo dodati. Sve mere koje primenjene već 2023. godine poput povećanja po grlu sa 25 na 40.000, zatim povećanja po hektaru sa devet na 18.000 dinara ili povećanja premija za mleko, sa 15 na 19 dinara - sve ostaje tako i u 2024. A onda ćemo samo ići sa novim povećanjima - najavila je Tanasković. Gorivo zaista jeste neizostavan resurs u svetu poljoprivrede, jer omogućava poljoprivrednicima da efikasno i produktivno obavljaju svoje poslove. Efikasna upotreba goriva omogućava brzu i preciznu obradu poljoprivrednog zemljišta, što na kraju dovodi do većih prinosa i boljih rezultata. Zato je za sve vlasnike gazdinstava važno da iskoriste svaku pomoć koja im se pruža, posebno uzimajući u obzir velike fluktuacije u cenama ovog vitalnog resursa.