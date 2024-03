EGZOTIČNE DESTINACIJE TOKOM ZIME: Da li ste već isprobali?

Plaže s belim peskom, tirkizno more, čarobni zalazak sunca na nekoj egzotičnoj destinaciji – to je sve češći izbor naših turista, i to tokom zimskog perioda! Ovakva putovanja obezbeđuju nezaboravno iskustvo, a broj atraktivnih krajeva koje možete posetiti zaista je veliki – Bali, tajlandski ostrvski raj, Maldivi, Sejšeli…

Možete obići i „komšiluk” i posetiti čarobne uličice Santorinija, grčkog bisera Egejskog mora, ili otići čak u Australiju i roniti na Velikom koralnom grebenu… U svakom slučaju – ostaće vam prelepe uspomene za ceo život, bilo da uživate u egzotičnim specijalitetima ili plešete pod zvezdanim nebom.

Ono što je najbolje od svega jeste da su danas ovakva putovanja pristupačnija nego ikad. Zahvaljujući brojnim turističkim agencijama, dobijate ne samo putovanje već čitav niz propratnih usluga koje vam omogućavaju potpuni užitak bez brige.

Najvažniji detalj pri planu putovanja jeste putno zdravstveno osiguranje! „ Triglav Osiguranje ” i partnerske turističke agencije omogućavaju vam da izaberete individualno, porodično ili grupno putno zdravstveno osiguranje i krenete put egzotičnh destinacija krajnje bezbrižno. Ako svoje putno zdravstveno osiguranje rezervišete online putem ove stranice, ostvarićete i 10% popusta! Jer, uživanje u rajskim plažama i avanturama pod palmama je još slađe kada znate da ste zaštićeni od neočekivanih izazova.

Započnite svoju avanturu i zakoračite u svet ljubavi i putovanja uz garantovanu bezbednost – „Triglav osiguranje ” !

